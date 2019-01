Slavernijmuseum weer een stap dichterbij

De ervaring leert dat een sterke start cruciaal is voor de kansen van een museum De commissievoorzitter

Museum zonder Muren wil een museum dat onderdeel is van het geplande park op de Kop van Java. Het gebouw staat half in het water en legt zo een relatie met de haven. De ligging in het park maakt het museum ook aantrekkelijk voor recreanten.



Krachtig

Het voorstel van IZI Solutions is een museumhuis met tien kamers die elk op een andere manier stilstaan bij de geschiedenis van het slavernijverleden en de Afro-Caribische gemeenschap in Nederland. Een speciale plek is weggelegd voor hedendaagse kunst en cultuur.



Commissievoorzitter Ferrier spreekt van drie krachtige voorstellen die samen tot iets heel moois kunnen leiden. "Maar we staan nog aan het prille begin. De ervaring leert dat een sterke start cruciaal is voor de kansen van een museum. Daar moeten we ons nu op richten."



De drie organisaties hebben al aangegeven samen verder te willen gaan. Op advies van de commissie zullen twee procesbegeleiders worden ingeschakeld om hen te helpen bij het bundelen van de plannen.