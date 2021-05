Slavernijmuseum weer een stap dichterbij: ‘Kracht en strijd staan centraal’

Het nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark te Amsterdam vorig jaar, twee weken na de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Zonder aandacht voor het slavernijverleden is het verhaal van Amsterdam niet compleet, stelde burgemeester Femke Halsema vrijdag in de ambtswoning bij de presentatie van de verkenning voor de komst van een nationaal slavernijmuseum in de stad. “De materiële en immateriële erfenis van het slavernijverleden is van onschatbare waarde voor onze stad. Die moeten we zonder schroom of terughoudendheid koesteren.”

In het rapport met de titel Met de kracht van de voorouders doen de verkenners een aantal aanbevelingen voor een Nationaal trans-Atlantisch Slavernijmuseum, dat wat hen betreft op de noordoever van het IJ moet komen. Het museum moet zich richten op het tonen van de perspectieven, de kracht en de strijd van de slaafgemaakten en hun nazaten. Gekozen wordt voor een benadering van de geschiedenis waarin kracht en strijd centraal staan, en niet schuld en lijden.

Wens

Het museum moet volgens de opstellers tegemoetkomen aan de wens van de Afro-Surinaamse gemeenschap om de slavernij te tonen zoals de voorouders die hebben beleefd. “Een museum dat hen niet als naamloze slachtoffers toont, maar als veerkrachtige mensen van vlees en bloed die hebben gestreden, culturen hebben opgebouwd en hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving zoals die nu is.”

In het museum moet ook worden stilgestaan bij de doorwerking van het slavernijverleden en een bijdrage worden geleverd aan verandering. Het museum moet in alle opzichten dekoloniaal zijn, staat in het rapport: “Een plek waar niemand schrikt van het woord racisme, omdat het museum de achtergronden daarvan toont, verklaart en samen met de bezoeker zoekt naar manieren waarop dat uit de samenleving kan worden verdreven.”

Nieuwbouw

Ook over het onderkomen is nagedacht. De verkenners pleiten voor nieuwbouw omdat daarmee een ‘krachtig architectonisch signaal’ kan worden afgegeven. De voorkeur gaat uit naar de noordelijke IJ-oever, mede vanwege de historische en spirituele behoefte aan stromend water in de nabijheid. In afwachting van een definitieve behuizing kan worden begonnen met een pop-upmuseum, bijvoorbeeld in het Paleis op de Dam.

Bij de verkenning waren drie partijen betrokken: het slavernij-instituut Ninsee, culturele instelling Museum zonder Muren en sociaal innovatiebureau IZI Solutions. Oud-wethouder Freek Ossel was voorzitter en directeur Martine Gosselink van het Mauritshuis en hoogleraar Caribische geschiedenis Alex van Stipriaan gaven advies. “We zien uit naar het moment dat het museum daadwerkelijk kan worden gerealiseerd,” zei Ninseedirecteur Urwin Vyent namens de verkenners.

Dat laatste zal nog even duren. Het slavernijmuseum is een zaak van lange adem. In 2017 kwam het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Later dit jaar zal de raad een besluit nemen over het vervolg. De volgende stap is de aanstelling van een of twee kwartiermakers die de plannen gaan uitwerken. Ook zal moeten worden gezocht naar de financiële middelen die nodig zijn voor de bouw, inrichting en exploitatie van het museum.