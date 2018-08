Slapen in auto's lijkt onuitroeibaar

Verbod in APV

In de APV is een verbod opgenomen op overnachten op de openbare weg. Het maakt geen indruk; in 2016 werden 2423 toeristen bekeurd, in 2017 waren er 3406 boetes. Stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate is niet verrast. "Je moet hier een lange adem voor hebben, dus we blijven dit doen."