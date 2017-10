Slagerij Woorts in Maasstraat mag blijven

We zijn goed uit de onderhandelingen gekomen Slager Peter Woorts

"We hebben wel honderden brieven en steunbetuigingen uit de de buurt gekregen," zegt slager Peter Woorts. "Misschien dat de verhuurder daarom ook welwillend was. Maar het meeste hebben we te danken aan onze vaste klant Emiel Kruiswijk, hij heeft een jaar lang de onderhandelingen voor ons gedaan. Zijn ervaring als belangenbehartiger voor winkeliers heeft ons enorm geholpen."



Vertrouwde plek

De komende tien jaar zit Slagerij Woorts op de oude vertrouwde plek in de Maasstraat. "We zijn goed uit de onderhandelingen gekomen, ik lever een paar vierkante meter van de woning achter de winkel in. Voor de rest blijft alles hetzelfde."



Waar eerder al werd gesproken over het vertrekken van de 'ziel van de Maasstraat' kunnen de bewoners en klanten nu dus opgelucht ademhalen. Woorts: "Gelukkig zijn er nog mensen in het leven die wel hun nek uit durven te steken voor een ander. Zoals onze burgemeester al zei, 'zorg goed voor onze stad en elkaar'. Dus dat doen we."



Vastgoedbeheerder Libra bevestigt het verhaal van Woorts, maar wil geen verdere uitspraken doen.



