Slager uit West vindt klant die 90 euro te veel pinde

Nadat Afoulki erachter kwam dat een klant in slagerij Aziz Market in de Jan Pieter Heijestraat 20 november veel te veel had betaald, twijfelde hij geen moment. Met een oproep via AT5 hoopte hij de 'teveelpinner' te vinden. Het filmpje op Facebook en het rekeningnummer liet hij vervolgens aan de bank zien.



De bankmedewerkers waren goed gestemd en wilden via het rekeningummer de pinner wel achterhalen. Het bleek een vaste vrouwelijke klant te zijn van de slagerij. "Ik zei tegen de bank: 'Bel haar op, stort het geld terug'. Op het afschrift was het rekeningnummer niet compleet, dus kon ik het zelf niet doen."



De vrouw heeft daarna contact opgenomen met de klant. Inmiddels heeft zij bij Afoulki in de slagerij het te veel gepinde bedrag en een bosje bloemen in ontvangst genomen.