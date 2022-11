Slachtoffers van de brand in Riekerhaven: ‘Ik ben alles kwijt’

Nori Dudek. Beeld Jennifer Gijrath

Nori Dudek (24), werkt als leidinggevende bij PostNL en woonde sinds een half jaar als starter in Riekerhaven.

“Ik lag nog in bed toen ik eerst glas hoorde dat ergens werd ingeslagen. Ik dacht: hier heb ik heb geen zin in, dus ik draaide me weer om. Even later werd er op de deuren gebonsd door de politie en moest iedereen naar buiten. Ik heb deze kleren snel nog even aangetrokken, de gang zag al helemaal zwart van de rook. Ik deed de deur achter me dicht en dacht: ik ben zometeen weer terug.

Elke studio heeft een brandalarm en in alle gangen staan brandblussers, dus het had niet zo ver hoeven komen denk ik. Maar goed, de huizen zijn niet van baksteen, het blijven metalen containers. en er zit veel hout aan de binnenkant.

Degene die verdacht wordt van de brandstichting, woonde op dezelfde gang als ik. Naar mijn weten was hij verder geen verkeerde jongen. Veel mensen in het gebouw ken ik wel, het is een best hechte community waarin we voor elkaar klaar staan.

Alles is hier in beheer bij bewoners, dat werkt over het algemeen redelijk. Soms is de sfeer wat grimmig met homohaat en groepjes jongens die onverstaanbare dingen naar je roepen. Maar ook daar werd als gemeenschap aan gewerkt.

Ik woonde echt op een kattengang. Vrienden van mijn buurvrouw sliepen die nacht in haar studio, die hebben haar kat gelukkig meegenomen naar buiten. Een ander meisje op de gang had een aantal katten, die zaten nog binnen toen de brand uitbrak. Ze mocht ze later niet meer ophalen.”

Alice Olsthoorn. Beeld Jennifer Gijrath

Alice Olsthoorn (24), Tiktokker en artiest. Woonde als starter sinds mei 2022 in Riekerhaven.

“Er werd rond half negen ’s ochtends hard op de deur gebonsd door politie: ‘Eruit, eruit!’ Het brandalarm was zachtjes, dus ik dacht dat het vuur ver weg was. Ik pakte in een slaapwaas een tas, mijn laptop en twee truien. Ik zie er dan ook niet super glamorous uit op de foto, ik ben alles kwijt. De woning waar de brand begon, zat rechts onder mij. Buiten zag ik hoe het vuur mijn appartement bereikte en hoe mijn raam uit elkaar spatte.

Ik vind het concept van de Riekerhaven – wonen met starters, studenten en statushouders – heel mooi, maar de sfeer was niet altijd goed. Ik ben zelf queer en queervrienden van me zijn weleens uitgescholden. Ook aan de woning was veel wat beter kon. Het water van de douche liep niet weg, de gang rook muf, dat soort dingen. Maar ik nam er genoegen mee, omdat het niet duur was.

‘Nu hebben we wel dat grote raam dat we altijd wilden,’ zeiden mijn buurman en ik tegen elkaar, om de humor erin te houden. Dat is beter dan in een traumatische schok raken. Zondag heb ik veel gehuild, het voelt als een rouwproces. Gelukkig heb ik lieve ouders en een vriend bij wie ik voorlopig kan wonen. Ik zou ook niet terug willen naar de Riekerhaven, daar voel ik me niet veilig meer.

Maandag ben ik een crowdfunding begonnen om hopelijk zo snel mogelijk weer een camera, instrumenten, licht, microfoons en tourkleding te kopen. Wat ik overhoud, geef ik aan andere slachtoffers van de brand.”

Hadi Qasemi. Beeld Jennifer Gijrath

Hadi Qasemi (29) werkt in een restaurant in het centrum. Woont als statushouder vijf jaar in Riekerhaven

“Mijn huis is niet afgebrand. Ik woon in Blok 5, naast het afgebrande complex. Dat heeft door het urenlange blussen waterschade opgelopen. Alles is helemaal nat. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de schade precies is en ik mag ook niet zelf kijken.

Ik hoorde de brand uitbreken, zo rond acht uur in de ochtend. Ik ben naar buiten gegaan met alleen m’n telefoon en m’n jas. Even later mocht ik niet meer terug naar binnen.

Gisteren heb ik in de Sporthallen Zuid geslapen. Het was heel koud, ik had alleen maar een dun dekentje. Hopelijk wordt er vandaag een betere plek geregeld. Ik hoorde van iemand dat we misschien naar een hotel kunnen, dat zou fijn zijn.

In het voorjaar, tijdens storm Eunice, werd het dak van ons complex afgeblazen. Toen was al duidelijk dat het er echt onveilig is. Het dak was net een paar maanden geleden gerepareerd en nu is alles verbrand. Het zijn eigenlijk ook geen echte gebouwen, het zijn containers. Alles is van staal en hout gemaakt, dat brandt ook zo af.”

