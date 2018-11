Slachtoffers ongeval brug Zaandam 'aanspreekbaar'

Dat zegt een woordvoerder van de politie. Beiden zijn inmiddels aanspreekbaar, maar liggen nog wel in het ziekenhuis.



De man en vrouw raakten woensdag zwaargewond toen de brug volgens ooggetuigen plotseling openging. Een gewonde kwam op het fietspad terecht, de ander was in het water gevallen en werd daar door omstanders uitgehaald.



De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en kan daar op dit moment nog niets over zeggen.



In 2015 kwam op een andere brug in Zaandam een fietser om het leven toen een brugwachter de brug opende terwijl zij op het opengaande deel voor een slagboom stond te wachten. De vrouw maakte een val van circa 15 meter.