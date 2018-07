Slachtoffers beschilderen lichaam voor campagne straatintimidatie

Woorden was je niet altijd zomaar van je af

De gemeente is de campagne gestart om mensen bewust te maken van de gevolgen van straatintimidatie. Veel mensen zouden zich niet realiseren dat slachtoffers de woorden die ze toegeslingerd krijgen nog lang met zich meedragen. "Woorden was je niet altijd zomaar van je af."



Daarnaast zorgt straatintimidatie volgens de gemeente ook voor een onveilig gevoel op straat en gaan slachtoffers zich soms anders gedragen omdat ze bang zijn.



Boetes uitgesteld

Vorig jaar besloot de gemeenteraad om straatintimidatie strafbaar te stellen. Bedoeling was om per 1 januari 2018 boetes van 190 euro uit te delen voor nasissen, uitjoelen en -schelden.



De handhavers die de boetes moeten uitdelen, bleken echter beter getraind te moeten worden in het herkennen van straatintimidatie. De boetes zijn daarom uitgesteld tot ten minste 2019. In Rotterdam worden sinds 1 januari dit jaar wel boetes uitgedeeld voor straatintimidatie.



Minder straatintimidatie

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van Amsterdams onderzoeksbureau OIS dat het aantal Amsterdamse vrouwen dat te maken heeft gehad met straatintimidatie in 2017 licht is gedaald. Het percentage vrouwen dat zegt op straat te zijn geïntimideerd ligt op 53%. Bij jonge vrouwen (15-34 jaar) gaat het om 79%.



Incidenten blijken vaker voor te komen op drukke plekken in de stad. Zoals op het Stationseiland en rond het Damrak en de Dam. Ook de uitgaanspleinen springen in het oog: met name het Rembrandtplein, het Leidseplein en de omgeving rond de Nieuwmarkt en de Zeedijk.



Verder komt straatintimidatie relatief vaak voor in parken: vooral rondom het Vondelpark, het Westerpark en het Oosterpark.