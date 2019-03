Slachtoffers aanslag Utrecht herdacht in gemeenteraad

Maandag 18 maart schoot Gökmen T. drie mensen dood in een tram in de Domstad. Vijf mensen raakten zwaargewond.



"De slachtoffers, hun nabestaanden en de inwoners van Utrecht wensen we sterkte, omdat het een grote schok is die even tijd kost om te verwerken", zei Halsema bij aanvang van een bijeenkomst van de gemeenteraad.



Diepe afschuw

De schietpartij in Utrecht is de tweede aanslag in een jaar tijd. Vorig jaar vond een aanslag plaatst op het Amsterdamse Centraal Station, waarbij twee Amerikaanse toeristen zwaargewond raakten.



"Dit soort aanslagen went nooit en vervult ons met diepe afschuw, zoals ook de aanslag in onze stad vorig jaar augustus," herinnerde Halsema. "We laten ons onze vrijheid niet afpakken en staan schouder aan schouder met Utrecht om onze democratie en vrijheid te beschermen.



Vrijdag wordt een stille tocht gelopen in Utrecht. Halsema kondigde aan dat zij daarbij aanwezig zal zijn.