Slachtoffers aanslag CS bedanken hulpverleners

De verklaring is verspreid door de Amerikaanse ambassade in Nederland.



Ze danken de politie voor hun "snelle en professionele actie". Maar ook omstanders die te hulp schoten nadat de twee waren neergestoken door de negentienjarige Jawed S.



Bedankjes

De twee zeggen de politie "niet genoeg te kunnen danken voor wat ze hebben gedaan om hun levens te redden".



Ook de medewerker van de informatiebalie op het station wordt genoemd. Die sprong onmiddellijk te hulp en bleef bij ze tot de eerste hulpverleners arriveerden.



Verplegend en behandelend personeel uit het ziekenhuis krijgen ook veel dankbetuigingen. Maar ook de ambassade en de familierechercheurs, die zich hebben bekommerd om de families van de twee.



De twee Amerikanen en hun families concentreren zich nu op het herstel, zowel lichamelijk als geestelijk.



Kritiek

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de geboren Groninger Pete Hoekstra, heeft wel wat kritiek. "Ik ben bezorgd dat als het een meer gecoördineerde, grotere terroristische aanslag was geweest, dat de Amerikaans-Nederlandse samenwerking niet zo goed is als het had kunnen zijn. We moeten sneller zijn en meer informatie delen," aldus Hoekstra tegen Hart van Nederland.



De politie gaat ervan uit dat de Afghaan Jawed S., die een Duitse verblijfsvergunning heeft, handelde uit een terroristisch motief. Hij is volgens zijn advocaat bewust naar Amsterdam gereisd uit woede over Geert Wilders en diens - inmiddels afgeblazen - cartoonwedstrijd.



Volgens zijn advocaat waren de slachtoffers willekeurige voorbijgangers.



Lees hier alles over de aanslag op CS.