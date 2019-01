Slachtoffers A9 zijn vader (64) en dochter (33) uit Zuidoost

Dat bevestigt Mohamed Junas, broer en oom van de slachtoffers.



Vader en dochter waren onderweg van Schiphol naar huis toen ze op de A9 bij knooppunt Badhoevedorp motorpech kregen. De auto kwam zonder verlichting stil te staan. Toen ze uitstapten, werden ze op de vluchtstrook geschept door een 40-jarige taxichauffeur uit Bergen op Zoom.



Volgens Junas hadden ze een vriendin van Abdoelsaboer op Schiphol afgezet. "Een vriendendienst. Het is heel triest voor ons en de hele familie. Eddy probeerde zichzelf en zijn dochter te redden. Hij was een heel goed persoon, behulpzaam en rustig."



Kinderen

Abdoelsaboer was een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen en werkte in een slagerij in Ganzenhoef. Rahiel werkte volgens zijn broer bij de reinigingsdienst van de gemeente Amsterdam.



De taxichauffeur werd na het ongeval voor verhoor naar het politiebureau gebracht. In zijn speeksel werd THC aangetroffen, de werkzame stof in cannabis. Daarna is bloed afgenomen voor een drugstest. De man is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.