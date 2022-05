Slachtoffer vuurwerkexplosie woning De Pijp: ‘Waar ik altijd bang voor was, gebeurde’

Vuilnisbakken in de Govert Flinckstraat. Beeld Sophie Saddington

Tegen een vriend van A. en M., Nino K. (28) die het vuurwerk afstak, is een straf van veertien maanden en 235 dagen voorwaardelijk geëist. Volgens het OM werd K. onder druk gezet en geïnstrueerd door A. die de buren, twee homoseksuele mannen, uit hun woning in de Govert Flinckstraat wilde verjagen. K. stak het vuurwerk af op 31 oktober en in de eerste week van november vorig jaar bij de overburen van A. en M. Daardoor sneuvelden de ramen van de woning en die ernaast.

K. hield het stel aanvankelijk uit de wind, maar heeft inmiddels bekend het zware vuurwerk te hebben afgestoken. Hij zegt dit in opdracht te hebben gedaan van het stel, dat dit ontkent. “K. handelde op eigen initiatief,” aldus M.

‘Boos en emotioneel’

Voorafgaand aan de vuurwerkexplosies vond een ruzie plaats over het neerzetten van afval in de straat. De slachtoffers hadden naast een vuilcontainer verhuisdozen aangetroffen met naamstickers van A. en M. erop. De twee mannen deden daarop een briefje, ondertekend met hun eigen naam en adres, in de bus van nieuwe bewoners A. en M.

Nog diezelfde avond stond het stel bij de mannen voor de deur om verhaal te halen. Ze wensten niet aangesproken te worden en maakten de mannen uit voor ‘vuile flikkers’.

Een van de mannen zei in zijn slachtofferverklaring: “Waar ik altijd bang voor was, gebeurde: aanslagen op onze woning. Dat mensen niet accepteren wie je bent, doet ons veel verdriet.”

K., die sinds kort behandeld wordt voor zijn autismestoornis in een kliniek, is al tien jaar bevriend met M. Van het stel hoorde hij over de problemen met de overburen, die hij zelf niet kende. Hij werd ‘boos en emotioneel’ toen hij hoorde dat Daisy zich onveilig voelde en wilde het voor haar opnemen.

Zwaar en verboden vuurwerk

A. wees hem, zo vertelde K., vervolgens het raam aan waar de twee buurmannen woonden. K.: “Ik moest vuurwerk afsteken als de mannen thuis waren, maar dat wilde ik niet doen. Toen gaf A. me een datum waarop de buren op vakantie gingen en drukte me vuurwerk in mijn handen.” Daarop zou hij gezegd hebben dat ‘ze weg moesten’.

Het ging om een Cobra 6, zwaar en verboden vuurwerk, volgens het OM vergelijkbaar met bommen. Op 31 oktober en 1 en 7 november stak K. het vuurwerk af bij het huis van de buren. Er waren volgens het OM plannen voor een vierde vuurwerkexplosie.

K. werd echter in november opgepakt tijdens het spuiten van graffiti in Zaandam. In zijn telefoon vond de politie appjes uit een groepsgesprek met de naam ‘Where it all started’ tussen A., M. en K. Uit de conversatie komt naar voren dat A. en M. hun vriend K. instrueerden, aldus het OM. Beiden maakten volgens het OM misbruik van de kwetsbaarheid van K.

‘Zodra de camera weg is...’

M. reageerde in de app op verschillende mededelingen van K. met lachsalvo’s en ‘echt nice gedaan’. M., voorheen werkzaam in de ouderenzorg en thans huisvrouw, appte ook lachende emoticons bij een bericht van AT5 over cameratoezicht in de straat. ‘Zodra de camera weg is…’ gevolgd door een afbeelding van een slangetje, doelend op een Cobra.

A. ontkende K. het huis te hebben aangewezen of hem instructies te hebben gegeven. “Ik was angstig voor K. en vooral waartoe hij in staat is. Ik wist dat hij niet helemaal honderd procent was.”

In het appgesprek vroeg A. aan K. een graffiti-afbeelding te maken van een van de buurmannen op een bord met diens naam en een hakenkruis erbij. A. kwam sinds zijn 13de al vaker in aanraking met politie en justitie. Zijn strafblad behelst rijden onder invloed en beledigingen van politie. Eerder werd hij veroordeeld voor openlijke geweldpleging, bedreiging en diefstal.

De uitspraak is op 8 juni.