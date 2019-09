Slachtoffer steekpartij Zuidoost overleden

Beeld ANP

De man was een van de slachtoffers van de steekpartij die dinsdagavond plaatsvond. Woensdagochtend werd al bekend dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. Het tweede slachtoffer raakte slechts lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar twee mannen in verband met de steekpartij. Ze zouden allebei relatief klein zijn en droegen dinsdagavond donkere kleding.

Het is al langere tijd onrustig in Zuidoost. De afgelopen maanden waren er meerdere schietpartijen met dodelijke afloop in de wijk. Om hun positie tegenover het geweld kenbaar te maken organiseerden buurtbewoners al een protestmars tegen criminaliteit.

Naast de steekpartij werd er dinsdag volgens getuigen ook geschoten in Zuidoost. In de Kloekhorststraat, niet ver van flatgebouw Florijn, werden schoten in de lucht gelost in de buurt van het huis waar de familie van geliquideerde crimineel Genciël ‘Genna’ Feller woont.