Slachtoffer steekpartij Zuidoost ‘geen amokmaker’

Een vrouw legt bloemen op de plek waar zaterdag een man werd doodgestoken in Venserpolder. Beeld Bas Soetenhorst

Op de plek van het incident in de Venserpolder zijn een paar kaarsen neergezet en bloemen achtergelaten. Het slachtoffer stond in de buurt bekend als ‘Benchie’ en woonde in Ouderkerk aan de Amstel. “Een rustige man, geen amokmaker,” zegt een bewoner van de Agatha Christiesingel, waar de fatale steekpartij plaats vond.

In de buurt doet het verhaal de ronde dat het slachtoffer een ruzie over een niet betaalde afhaalmaaltijd of een broodje probeerde te sussen tussen de latere dader en een medewerker en dat met zijn leven moest bekopen. “Maar er doen allemaal verhalen van horen-zeggen de ronde,” zegt een vrouw die hem al vele jaren kende. “Er is ook een verhaal dat er een ruzie over geld was.”

Filmpjes

Op sociale media en Whatsapp circuleren filmpjes van het incident, waarbij een man in een wit trainingsjack het slachtoffer steekt, terwijl omstanders schreeuwen. ‘Benchie’ staat nog even op, voordat hij op de grond valt. De dader stapt in een geparkeerde auto en rijdt weg.

Het slachtoffer was nog in leven toen de hulpdiensten arriveerden, die hem reanimeerden. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Een 48-jarige verdachte is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Zijn advocaat Max den Blanken ‘zou mensen willen adviseren vooral niet te snel conclusies te trekken’. “De verhalen die nu rondgaan in Zuidoost zijn van de categorie roddels bij de kapper. Mijn cliënt heeft een heel andere lezing.”

Wat die lezing is, houdt hij nog voor zich. “De politie moet eerst rustig onderzoek kunnen doen en ik wil getuigen niet beïnvloeden.”

Een woordvoerder van de politie gaat niet in op de lezingen die de ronde doen.