Slachtoffer steekpartij werkt waarschijnlijk bij spyshop

De 31-jarige Alkmaarder is in zijn hoofd gestoken. Hij ligt in het ziekenhuis.



Een medewerker van de spyshop zei dinsdagochtend niet te weten wat er aan de hand was en geen signalen te hebben dat het incident iets met zijn winkel te maken had, maar meerdere bronnen melden dat de gewonde in de winkel werkte.



De recherche is op zoek naar een gestolen grijze Audi Q5 met kenteken 12-RPJ-5 die vermoedelijk is gebruikt als vluchtauto. De achtergronden van de steekpartij zijn nog onduidelijk. De eigenaars van de spyshop zijn leeftijdgenoten van het slachtoffer, 33 en 31 jaar, en komen ook uit Alkmaar.



Groot proces

Om spyshops, waar afluisterapparatuur, volgapparatuur en tal van gadgets te koop zijn, en spullen om de politie (of rivalen) het afluisteren en volgen lastig te maken, is de laatste jaren veel te doen.



Rond One2spy aan de Admiraal de Ruijterweg diende een groot proces waarin justitie tevergeefs grootschalige wapenhandel probeerde te bewijzen.



In 2015 deed de recherche een inval in de grootste en bekendste winkel in het genre van de stad, PSS Spy Shop aan de Postjesweg, maar dat onderzoek leverde slechts enkele verboden stoorzenders op en liep met een sisser af.



Onthullend emailverkeer

Heel anders was dat rond Ennetcom in Arnhem, van Danny M., die op zeer grote schaal versleutelde 'PGP'-Blackberry's had verkocht aan (Amsterdamse) criminelen.



Sinds de inbeslagname van de door Ennetcom gebruikte computerservers in Canada beschikt justitie over een enorme berg aan onthullend emailverkeer tussen criminelen, ook over liquidaties. Op de woning en auto van (de buurman van) Danny M. zijn inmiddels meerdere aanslagen gepleegd en de recherche denkt dat hij recent aan een liquidatiepoging is ontkomen.



Spy City Amsterdam aan de Moezelhavenweg kwam ook geregeld in beeld van de recherche, maar tegen die zaak is voor zo ver bekend nooit uitvoerig apart onderzoek gedaan. Of het geweld tegen de medewerker tegen de spyshop is gericht of dat het een persoonlijke kwestie betreft, is nog onduidelijk.



