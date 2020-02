Slachtoffer steekpartij Alphen aan den Rijn zat op Metis Montessori Lyceum in Oost

Het Metis Montessori Lyceum aan de Mauritskade in Oost. Beeld DINGENA MOL

“Het is natuurlijk heel ernstig wat er gebeurd is,” aldus directeur Hüseyin Asma. “We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor maandag om de leerlingen en collega’s op te vangen. Maandag komen we bij elkaar en gaan we proberen dit een plekje te geven.”

De directeur heeft nog geen contact gehad met de familie. “We weten niet wat er precies is gebeurd. De aanleiding weten we niet, maar alles wijst op een familiedrama. We hebben de ouders van zijn klasgenoten en alle leraren direct geïnformeerd toen we bevestigd kregen dat het om een leerling van onze school ging.”

Maandagochtend zal de school een speciale ruimte inrichten waar leraren en leerlingen bij elkaar kunnen komen en terecht met hun emoties. Ook zal er een condoleanceregister geopend worden. Daarnaast zal er professionele hulp aanwezig zijn op de school.