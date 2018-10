Slachtoffer schietpartij Zuidoost is rapper 'Bolle' (19)

Gondilio was als rapper 'Bolle' al vanaf jonge leeftijd actief, ook terwijl hij leerling was van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.



In een video van hiphopwebsite The Trap, uit november 2016, leidt Gondilio de presentator rond door Venserpolder, de buurt waar hij opgroeide. Als het gaat over de 'verleidingen' waaraan een rapper kennelijk is blootgesteld, antwoordt hij: "Ik wil me nu focussen op de rap, anders gaat het niet goed lopen, dat gevoel heb ik."



Hovenier

Voor dat hij werd doodgeschoten volgde Gondilio op het Wellantcollege een mbo-opleiding tot hovenier. Sinds april werkte hij bij Pantar, een werkleerbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, om ervaring op te doen. "Hij was een hele aardige, vriendelijke jongen," zegt Marieke Postma van Pantar. "Hij zal door zijn collega's erg gemist worden. Ze waardeerden hem enorm."



De collega's hebben donderdagochtend in het bijzijn van familie en vrienden kaarsjes aangestoken voor hun overleden collega.



Een woordvoerder van het Wellantcollege laat desgevraagd weten dat de school op verzoek van de familie geen uitspraken doet over de dood van hun leerling.