Slachtoffer schietpartij Zuidoost is rapper 'Bolle' (18)

Dat melden zijn vrienden op sociale media.



De achttienjarige Gondilio, wiens achternaam niet bekend is, nam onder de artiestennaam Bolle verschillende rapnummers op. Hij maakte met zes vrienden deel uit van de groep Sevengang.



De naam van de groep is vermoedelijk ook een verwijzing naar 1107, de postcode van Holendrecht en Reigersbos, waar een aantal leden van de groep vandaan komen.



Venserpolder

Volgens getuigen werd het slachtoffer woensdagmiddag in Zuidoost in zijn buik geschoten nadat hij kort daarvoor ruzie had gehad. Hoewel nog werd getracht hem te reanimeren, overleed hij.



Op sociale media uiten zijn vrienden hun verdriet. Hoewel in Zuidoost geruchten gaan over de aanleiding voor de schietpartij, is daarover nog niets vastgesteld.