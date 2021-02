Slachtoffer schietpartij West is 29-jarige welzijnswerker Roudile Paquay

Bij een schietpartij op hoek van de Van der Hoopstraat en het Van Limburg Stirumplein in West is zondagavond Roudile Paquay om het leven gekomen. Beeld Dingena Mol

Het slachtoffer is de zoon van de in 2016 overleden Willem Paquay, lang een van de toonaangevende figuren binnen de hoofdstedelijke SP.

Wat de exacte toedracht van de schietpartij van zondagavond is geweest, is niet helemaal duidelijk. De politie gaat ervan uit dat de ruzie niet spontaan op straat is ontstaan, maar dat de schietpartij voortkomt uit een ouder conflict, mogelijk in de relationele sfeer.

De schietpartij vond zondagavond plaats op de hoek van het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West. Voorafgaand aan de schietpartij rende een man een nabij gelegen snackbar binnen en zei: “Bel de politie! Iemand wil me schieten!” Toen de man vervolgens weer naar buiten liep, klonken er een aantal schoten. Daarbij werd Roudile Paquay dodelijk getroffen.

Een 35-jarige man uit Hoofddorp werd eveneens geraakt, maar hij kon naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij is buiten levensgevaar. Hij is aangehouden, net als een 36-jarige man die zich in de omgeving van de schietpartij ophield. Volgens de politie zijn beide mannen niet de schutter geweest.

Bloemen gelegd

Er zijn maandag bloemen neergelegd op de plek waar Roudile Paquay werd neergeschoten.

Roudile Paquay werkte, volgens zijn LinkedInpagina, ruim anderhalf jaar als welzijnswerker bij GGZ Ingeest. Daarvoor liep hij in de PI Zaanstad stage bij het re-integratie centrum van het ministerie van Justitie.

Op sociale media is geschokt gereageerd op de dood van Roudile Paquay. ‘De indruk die jij bij mij hebt achtergelaten is die van een empathisch persoon die begrip toonde en wijsheid aangaf,’ schrijft een van de rouwenden.

De politie roept getuigen van de fatale schietpartij op zich te melden.