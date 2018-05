Slachtoffer schietpartij Stromarkt is Brits-Amsterdamse crimineel

Allan P. (55) werd door een nog onbekende schutter eenmaal in het hoofd geschoten, toen hij rond 23.30 uur over de Stromarkt liep. Hij zakte ineen. Vorbijgangers vonden hem in een plas bloed.



De schutter verdween en ondanks een grootschalige politie-actie is hij niet gevonden. Het zou gaan om een man met een donkere capuchontrui, die via de Nieuwendijk is weggevlucht.



Het slachtoffer Allan P. (Verenigd Koninkrijk, 1963) is geen onbekende in het criminele milieu. Hij verblijft vermoedelijk al sinds 1979 in Nederland, waar hij als verdachte van allerlei delicten met politie en justitie in aanraking kwam.



Voor 2001 werd hij veroordeeld voor in elk geval drugs- en wapendelicten. Daarna werd P. tot ongewenst vreemdeling verklaard, omdat hij 'een actuele en genoegzaam ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde,' zoals in het besluit was opgenomen.



Ongewenstverklaring

In latere strafzaken oordeelde zowel rechtbank als gerechtshof dat die ongewenstverklaring niet aan later ingevoerde beleidsregels voldeed.