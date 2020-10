Slachtoffer schietpartij Nieuw-West overleden

Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Beeld Michel van Bergen/ANP

“Ik hoorde een aantal knallen,” zegt een buurman. “Daarna hoorde ik opgewonden stemmen. Ze klonken als adolescenten.” De schietpartij vond rond 02.00 uur plaats aan de Vreedenhaven, een zijstraat van de Hoekenes in de wijk Osdorp in Nieuw-West.

Ook een buurvrouw een paar deuren verderop heeft de schietpartij gehoord. Ze is erg geschrokken en meent zeven schoten te hebben gehoord. “Wij slapen hier aan de voorkant. Er zal maar een kogel door de ramen vliegen.” De politie heeft een blauwe Smart weggesleept, volgens haar vriend is die van een jongen uit de buurt.

Een stel dat over de Hoekenes loopt, beklaagt zich over de vele schietpartijen in de wijk. “Wij hoorden de knallen vannacht en we herkenden die al als schoten. Vroeger noemden ze de Spaarndammerbuurt de moord en brandbuurt en nou is het hier.”

Explosieven

Eind september werd de Turkse eigenaar van een avondwinkel en slijterij aan de Osdorper Ban neergeschoten toen hij ‘s nachts mannen betrapte die explosieven voor zijn twee winkels hadden neergelegd. Naar aanleiding van dat incident besloot burgemeester Halsema de avondwinkel per direct te sluiten.

“Op het eerste gezicht oog dit misschien als een rustig buurtje,” zegt een bewoner van de Vreedenhaven. “Maar er is veel aan de hand hier. Drugscriminaliteit. Het is hier een wereld in een wereld.”

Rond 2.00 uur is een man meerdere malen beschoten op de Hoekenes nabij kruising met Osdorper Ban. Vermoedelijk twee verdachten rennend gevlucht. Slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis.



Was u getuige, heeft u beeldmateriaal of informatie? Meld het de politie! — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 20 oktober 2020