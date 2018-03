Slachtoffer schietpartij Nieuw-West overleden

De dodelijke schoten werden rond kwart over tien donderdagavond gelost in de Piet Mondriaanstraat, ter hoogte van de Jan Tooropstraat. Een paar straten verderop, in de Thorn Prikkerstraat aan de andere kant van de Postjesweg, brandde rond 04.00 uur 's ochtends een auto uit.



De politie kon vrijdagochtend nog niet zeggen of het een vermoedelijke vluchtauto is. De politie heeft de auto weggesleept voor nader onderzoek.



Buurtbewoners hoorden schoten, waarna de politie de man aantrof voor één van de portiekwoningen in de straat. De man was niet aanspreekbaar en een traumateam kwam ter plaatse. Door hoeveel kogels de man werd geraakt is nog onduidelijk.



Capuchontrui

De politie zoekt twee vermoedelijke daders, die allebei donkere kleding droegen, waaronder een capuchontrui. Zij liepen na de schoten verschillende kanten op.



In de buurt van de schietpartij zijn al lang veel problemen met jonge criminelen, veelal van Marokkaanse origine. De 'Piet Mondriaangroep' was lang doelwit van politieonderzoeken.



Negentienjarige jongen

Over de identiteit van het slachtoffer was vrijdagochtend nog weinig bekend. Buren spraken van 'een negentienjarige jongen', maar de politie wilde nog geen mededelingen doen.



In Amsterdam-Noord schoten twee mannen op een scooter rond kwart voor vijf in de vrijdagochtend een 31-jarige man neer op de Johan van Hasseltweg. Hij raakte gewond, maar werd 'aanspreekbaar' naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.



De politie roept getuigen van de schietpartijen op zich te melden, ook als ze beeldmateriaal hebben.