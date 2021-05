Slachtoffer schietpartij Maassluisstraat is 27-jarige Ayla Mintjes

Beeld Instagram

Mintjes werkte in een zonnestudio in Diemen. Daarnaast was de styliste bezig met het opzetten van haar eigen bedrijf, gespecialiseerd in de verzorging van wenkbrauwen. Ze verhuisde zo’n tien jaar geleden vanuit Friesland naar de omgeving van Amsterdam. Bekenden omschrijven haar als een opgewekte spring-in-’t-veld, maar ook als iemand die haar verleden in Friesland achter zich wilde laten.

Niet al te lang geleden verhuisde ze vanuit Zaandam naar een appartementencomplex aan de Maassluisstraat. Daar werd de zwarte Mercedes AMG die ze bestuurde zondagavond onder vuur genomen met automatische wapens. Ayla werd geraakt, maar wist naar het ziekenhuis te rijden. Daar overleed ze in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen.

“Ayla gaat gemist worden,” zegt een vriendin. “Ze heeft een zwaar leven gehad, maar ze had een hart van goud.”

Na de schietpartij vluchtten twee daders in een grijs bestelbusje weg. Het busje werd later uitgebrand gevonden.

Reeks misdrijven

Haar vriend Anis B. (26), op wie de moordenaars het vermoedelijk hadden voorzien, is al heel lang in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege een verscheidenheid aan misdrijven, ook samen met beruchte Amsterdamse criminelen. Hij was amper volwassen toen hij samen met de inmiddels in liquidatiezaken tot levenslang veroordeelde Hicham M. terechtstond voor woninginbraken en straatroof met geweld.

Een jaar later werd hij beschuldigd van mishandeling, bedreiging, het vernielen van een ruit van een café en doorrijden na een aanrijding. In 2015 zou hij iemand zwaar hebben mishandeld; in 2017 zou hij met anderen hebben geschoten bij een beroving, wat justitie kwalificeerde als poging tot doodslag.

Slepend conflict

De schietpartij aan de Maassluisstraat houdt verband met een slepend conflict in de onderwereld. Die vete draait om 130 miljoen euro aan cocaïneopbrengsten van de Rotterdamse crimineel Roger P., ook wel bekend als ‘Piet Costa’. Dat geld zou gestolen zijn door diens voormalige handlanger: de Nederlandse Iraniër Ali D.

In dat conflict werd op 10 mei 2020 in Rotterdam Ibrahim ‘Ibo’ Azaim geliquideerd. Ingewijden houden er sterk rekening mee dat de schietpartij van afgelopen zondag een vergelding is voor de moord op Azaim.

Daarnaast wordt ook gekeken naar de liquidatie van Serdar Ay, die in oktober vorig jaar werd doodgeschoten in Osdorp. Hij was vrijwel zeker slachtoffer van een persoonsverwisseling: in de nacht van 19 op 20 oktober had hij de zwarte Volkswagen Polo geleend van een 33-jarige Amsterdamse drugshandelaar.

“Mijn cliënt ontkent enige betrokkenheid bij een groot onderwereldconflict of de genoemde zaken,” laat de advocaat van Anis B. desgevraagd weten. “Ook is hij geen familie van mensen die betrokken zouden zijn bij het conflict, zoals in diverse media is gesuggereerd.”