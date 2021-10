Slachtoffer schietpartij in Lijnden: ‘Lamborghini is voor werk’

Volgens zijn advocaat is de auto van het vermeende slachtoffer ‘aan zijn werk gerelateerd’. Beeld Michel van Bergen/ANP

Hij was in het ziekenhuis als verdachte aangehouden omdat de toedracht van de schietpartij aanvankelijk onduidelijk was. Inmiddels wordt hij als slachtoffer gezien.

In de vroege maandagochtend was hij met een schotwond weggevlucht bij de villa en had hij alarm geslagen, waarna de politie hem rond 6.00 uur even verderop op de Hoofdweg van Lijnden aantrof in zijn gele Lamborghini.

Volgens zijn advocaat Willem van Vliet stoort het slachtoffer zich eraan dat hij ‘in de media heeft gezien dat er vraagtekens worden geplaatst bij het feit dat hij in een Lamborghini reed’. “Mijn cliënt is een succesvolle ondernemer in de auto-en vastgoedbranche en deze auto is aan zijn werk gerelateerd.”

Het slachtoffer ontkent een conflict te hebben met Gordon F. of anderen.