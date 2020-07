Slachtoffer schietpartij Hoofddorp: 19 en dood om wat hasj

Miriondy Leuteria werd eerder deze maand op straat in Hoofddorp gedood. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Waarom het fatale schot werd gelost voor de studentenflat aan de Opaallaan, is bijna twee weken nadien nog een raadsel. De schietpartij had niets van een liquidatie.

De vrienden zitten nog vast. De eerste, 20 jaar, werd meteen die maandagmiddag in de buurt gearresteerd, twee 19-jarigen in de dagen daarna.

Leuteria en zijn jeugdvrienden uit de Bijlmer hadden met zware criminaliteit voor zover bekend niets te maken. Geen van hen heeft een strafblad. Ze hadden allemaal een middelbare school afgemaakt en komen uit normale gezinnen uit de F- en G-buurt.

Met de grote groepen twintigers uit Zuidoost die diep in de zware drugs­criminaliteit zitten, bijvoorbeeld als ‘uithalers’ die enorme partijen cocaïne uit havens moeten ophalen, hebben ze geen banden.

Ze waren gewoon naar Hoofddorp gekomen in de Volkswagen die een van de vrienden op zijn naam heeft staan, met hun normale telefoons op zak, dus niet met versleutelde blackberry’s zoals serieuze criminelen gebruiken of in een gestolen of gehuurde auto.

Fanatieke sporters

Ze hadden daar een afspraak met een partij die hasj zou leveren. Leuteria zou de uiteindelijke koop sluiten met een van de verkopers toen het schot viel. Hij stierf op straat, reanimatie bleek kansloos.

Miriondy Minque Leuteria doorliep als talentvolle verdediger de jeugd­selecties van FC Amsterdam, vlakbij de Amsterdam Arena, en verkaste vervolgens naar de Legmeervogels in Uithoorn. Ook zijn vrienden waren volgens ingewijden fanatieke sporters.

Na hun middelbare school probeerden ze, zoals zoveel twintigers in de Bijlmer, naam te maken als rapper. Niet in de omstreden drill music, overigens, maar in de reguliere (gangster)rap. In wisselende samenstellingen namen ze tracks en clips op, dromend van vele views en streams via bijvoorbeeld YouTube.

Zoals veel leeftijdgenoten hadden ze een voorliefde voor dure merkkleding, maar volgens bekenden niet in extreme mate.

‘Miry’, geboren op 24 oktober 2000, kwam uit een stabiel gezin en woonde bij zijn moeder en stiefvader, die hij als zijn vader beschouwde. Hij had een vriendin uit eveneens een heel normaal milieu.

Onbekende verkoper

De onderzoeksrechter heeft bepaald dat de drie vrienden voorlopig in de cel moeten blijven. Het is nog onduidelijk in hoeverre ze openheid van zaken hebben gegeven over wat er volgens hen is gebeurd en wat er zo vreselijk mis ging waardoor plotseling werd geschoten. Uit hoeveel mannen de verkopende partij bestond en wie het waren, is onbekend. Evenmin is duidelijk waarom het groepje voor die paar ons hasj naar Hoofddorp was gekomen, terwijl zulke hoeveelheden in Amsterdam ruim voorhanden zijn.

De verdachten ‘zitten in beperkingen’ en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.

De politie heeft omstanders gevraagd om gemaakte camerabeelden in te leveren.

Leuteria is dinsdag in Amsterdam begraven.