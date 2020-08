‘Slachtoffer schietpartij de Nieuwe Meer neergeschoten om horloge’

Een agent doet onderzoek aan het Nieuwe Meer, waar een dag eerder de schietpartij plaatsvond. Beeld ANP

Kort daarna overleed de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar volgens een woordvoerder worden ‘alle scenario’s, en dus ook deze, onderzocht’. “Onze eerste prioriteit nu is om de getuigen te horen.”

Hoeveel dat er zijn, kan de woordvoerder niet zeggen, maar veel mensen moeten het gezien hebben, want het strand aan de Nieuwe Meer lag bomvol vanwege het warme zomerweer. Op het moment van de schoten waren honderden mensen in de buurt aan het zonnen, picknicken en aan het zwemmen.

Het slachtoffer werd op de zwempier neergeschoten, vlak achter een speelgedeelte met een groot klimrek. Volgens getuigen hebben dus ook veel kinderen gezien hoe de man in elkaar zakte en daarna bloedend op de grond lag. De paniek was groot, zegt een vrouw die kort na het incident haar verhaal deed bij het rood-witte lint van de afzetting.

In paniek

De vrouw die anoniem wil blijven, was met haar zus en hun vijf kinderen onder de tien neergestreken op het strandje naast de zwempier. “Schoten heb ik niet gehoord, maar ik zag wel ineens veel kinderen wegrennen. Ik zag ook een meisje van ongeveer vijftien jaar. Ze was helemaal in paniek. Ze kon niet stoppen met snikken en huilen.”

De vrouw besloot toch te gaan kijken wat er gebeurd was. “Toen ik erheen liep, zei een kleine jongen van ongeveer 7 jaar oud dat ik er niet naartoe moest gaan: ‘Daar ligt een man in het bloed’.” De vrouw ging toch kijken. “Ik zag een man op z’n rug liggen, hij schokte. Er stonden allemaal mensen om hem heen, maar voor mijn gevoel duurde het best lang voordat iemand begon met reanimeren. Mensen waren op zoek naar een AED, maar die konden ze niet vinden.”

Ze vindt het vreselijk dat zoveel kinderen dit hebben moeten zien. Haar zus beaamt dat. “Ik vind het heel zielig voor ze. Mijn kinderen waren gelukkig aan het zwemmen. Dus die hebben er niks van meegekregen.” Een andere getuige, die eveneens anoniem wil blijven, bevestigt dat er veel kinderen in de buurt waren toen het slachtoffer werd neergeschoten. “Veel ouders renden naar de plek waar het gebeurde. Ze waren bezorgd.”

De dader was zondagavond nog voortvluchtig. Het zou volgens de politie gaan om een man met zwarte krullen en een sikje. Hij had een hoed op en een tasje om, en droeg een zwembroek.