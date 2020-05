Slachtoffer schietpartij coffeeshop in Noord is 21-jarige man

Beeld ANP

De toestand van het slachtoffer is stabiel, meldt de politie zondag. De man ligt in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de schutter en spreekt graag met getuigen.

Het is nog niet duidelijk wat er zaterdagavond precies is gebeurd. Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding over een schietincident bij de coffeeshop. Eenmaal ter plaatse zagen de agenten het slachtoffer met schotwonden op de grond liggen.

Aanvankelijk ging de politie op basis van getuigenverklaringen uit van meerdere daders, maar dat is niet langer zeker. In ieder geval is de politie op zoek naar één schutter.

Geschrokken

“Ik ben heel erg geschrokken,” zei de eigenaar van coffeeshop Atlas, die niet met naam genoemd wilde worden. “Dit zijn we niet gewend hier. We hoorden een paar harde knallen en toen ik naar buiten liep, zag ik een man op de grond liggen.”

Volgens de eigenaar ging het om een paar jongens ‘die wel bekend zijn hier in de buurt’. “Zij waren op het pleintje. En ineens gebeurde dit.”

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden naar aanleiding van het schietincident op de Parlevinker in Amsterdam-Noord: https://t.co/mDbeuNc1Li — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 10 mei 2020