Slachtoffer schietpartij boos om gebiedsverbod Amstelveen

De burgemeester is kennelijk vergeten dat G. slachtoffer is van een zeer ingrijpend incident. Advocaat Jan-Hein Kuijpers

Dat de burgemeester tegenover lokale media zei te hopen dat Ahmet G. uit Amstelveen 'verdwijnt', steekt de crimineel.



Turkije

Raadsman Kuijpers haalt in het klaagschrift een citaat van Eenhoorn aan waarover G. verbolgen is: "Het zou kunnen zijn dat de rechter zegt dat deze man uitgewezen moet worden, maar dat kan een burgemeester zomaar niet doen. (..) Maar wat we allemaal hopen is dat deze man verdwijnt. Dat hij teruggaat naar Turkije of waar hij naartoe gaat."



Kuijpers: "De burgemeester is kennelijk vergeten dat G. slachtoffer is van een zeer ingrijpend incident." Eenhoorn legde het verbod vooral op om op de daaropvolgende bewonersavond aan de buurt te kunnen vertellen dat hij had ingegrepen, denken G. en zijn advocaat.



Uitdrukkelijke wens

Dat verscheidene criminele groeperingen G. willen liquideren, zoals tipgevers van de recherche hebben gesteld (en zoals in de Amsterdamse onderwereld algemeen wordt aangenomen), is in het besluit volgens de raadsman niet onderbouwd met stukken.



G. wil 'uitdrukkelijk' dat de gemeente Amstelveen hem om zijn mening vraagt en het gebiedsverbod heroverweegt.



