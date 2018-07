Slachtoffer schietpartij Beethovenstraat overleden

Het slachtoffer was een 62-jarige Amsterdammer die bekend was bij politie en justitie.



Hij zat maandagmiddag in het Italiaanse restaurant Ferilli's Caffé toen hij van dichtbij in het hoofd werd geschoten. Hij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen.



Verschillende getuigen meldden maandag dat de man werd neergeschoten terwijl vlakbij een baby aanwezig was. Dat moet iets worden genuanceerd: de man werd binnen in het restaurant doodgeschoten, terwijl aan een tafeltje op het terras een groepje vrouwen zat met een baby bij zich. In welk gezelschap de man verkeerde toen hij werd geraakt is niet duidelijk.



De schutter, een opvallend kleine man (160 cm) met een gespierd postuur is nog spoorloos. Op zijn vermoedelijke vluchtroute - Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat en Memlingstraat - heeft de politie wel kort na het incident een vuurwapen gevonden. Ook troffen ze op de route een beige hoedje, een zwarte laptoptas, handschoenen en een kledingstuk aan.