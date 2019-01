Slachtoffer schietincident Nieuw-West is 28-jarige Amsterdammer

De politie kreeg dinsdagavond rond 20.30 uur een melding dat er schoten waren gehoord in de Rousseaustraat in Nieuw-West. Toen agenten ter plaatse arriveerden, was de dader of daders al gevlucht.



Een 28-jarige Amsterdamse man is bij het schietincident gewond geraakt, maar was nog wel aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en maakt het 'naar omstandigheden goed', aldus de politie.



De recherche heeft sporenonderzoek gedaan, maar de resultaten zijn nog niet bekend. De politie roept mensen met informatie over de mogelijke dader(s) op om zich te melden.