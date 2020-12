Slachtoffer Promes wilde geld zien en zaak zonder politie regelen

Quincy Promes is zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Beeld Jeroen Putmans/ANP

Het slachtoffer is een neef van Quincy Promes. Hij was in juli uitgenodigd op een feest van de voetballer in diens bedrijfspand in Abcoude. “Aan het eind van de avond werd mijn cliënt zonder aanleiding neergestoken,” laat advocaat Yehudi Moszkowicz weten. Zijn klant werd onder zijn knie gestoken met een mes, daarbij werd een van zijn pezen doorklieft zo bleek nadat derden tussenbeide waren gesprongen.

“Hij had geen idee wat de aanleiding was,” zegt de raadsman op het verhaal dat Promes zijn cliënt er van zou hebben beschuldigd geld gestolen te hebben van een familielid.

Er werd geen aangifte gedaan. “Omwille van de persoon om wie het ging en de wijze waarop dit zijn carrière kon beïnvloeden is gekozen voor een cilvielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Daar was contact over met zijn advocaat,” laat Moszkowicz weten. Concrete bedragen zijn daarbij volgens de advocaat niet genoemd.

Terwijl deze langdurige procedure liep, kwam bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie informatie binnen over de steekpartij. Nadat de neef van Promes was uitgenodigd om een verklaring af te leggen heeft hij uiteindelijk aangifte gedaan.

In Amsterdam Zuidoost gaat het verhaal dat Quincy Promes de civiele procedure als een soort afpersingspoging zou hebben beschouwd. “Mijn cliënt heeft de koninklijke weg bewandeld,” zegt Moszkowicz daarover. “Het is gewoon via een aansprakelijkheidsstellingsbrief gegaan.”

De advocaat van Promes liet zondagmiddag in een schriftelijke reactie weten dat Promes iedere betrokkenheid bij een steekpartij ontkent. ‘Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek.'

Een woordvoerder Ajax spreekt van een vervelende kwestie. ‘Maar als je ergens van wordt beschuldigd, wil dat niet zeggen dat je het hebt gedaan. Het is dus te voorbarig om er nu vanuit Ajax iets over te zeggen. De woordvoering loopt via zijn advocate.’