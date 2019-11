Slachtoffer liquidatiepoging SpyCity: ‘Mijn leven is verwoest’

Bewakingsbeelden tonen dat het een wonder mag heten dat bedrijfsleider Sander de L. van de Amsterdamse spyshop Spy City nog leeft – na de poging hem te liquideren op 28 augustus 2018 in het Westelijk Havengebied. De beelden werden vrijdagochtend getoond tijdens de rechtszaak.

Op de beelden is te zien dat een man met een automatisch wapen op hem af rent en hem onder vuur wil nemen als hij ’s morgens van zijn auto naar de spyshop wil lopen. De kalasjnikov blokkeert, waarna de dader hem met het wapen slaat.

In een worsteling blijft hij op Sander de L. (toen 31) inslaan, ook als die op de grond ligt. Als De L. al bewusteloos op de parkeerplaats ligt, geeft de dader hem nog een paar harde klappen met de kolf. In een plas bloed en bij een muur zijn twee kogels aangetroffen, wat volgens justitie bevestigt dat de man probeerde te schieten – dat beeld rijst ook uit de bewakingsbeelden.

De L. belandde met hersenbloedingen, hersenkneuzingen, botbreuken in zijn hoofd en bloedende wonden op de intensive care. Hij houdt hersenletsel en is aan één oor doof.

Dat bleek vrijdagmorgen aan het begin van de strafzaak tegen de vermoedelijke schutter Marcel S. (55) en Quinzinho N. (21), die op de uitkijk zou hebben gestaan en de Audi Q5 zou hebben bestuurd waarin de daders vluchtten.

De beide verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht, waardoor de rechtbank het dossier in ruim een uur had doorgenomen.

Sporen

Cruciaal in het dossier zijn spullen en sporen die zijn gevonden in de woning van een ex van Marcel S. aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan in Nieuw-West, waar de daders meteen na de mislukte moordaanslag naartoe zouden zijn gegaan.

In een tas lag daar de kapotte kalasjnikov, met daaraan bloed van Sander de L. en er werden schoenen gevonden met dna van Marcel S. en bloed van De L.

Op camerabeelden is te zien dat de mannen kort na de aanslag de woning in gaan en in andere kleding naar buiten komen. Het lijkt erop dat N. meerdere lagen kleding over elkaar droeg. In een woning waar hij verbleef, lijken die kleren aangetroffen met zijn dna.

De daders staan ook op camerabeelden bij de A.A.H. Struijckenkade in Nieuw-West, waar de vluchtauto werd achtergelaten.

Vluchtauto

Meerdere intimi van Marcel S. herkenden hem van de beelden die zijn gemaakt bij de woning aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan en de dumpplek van de vluchtauto.

Rechtbankvoorzitter Paul Waarts waarschuwde de verdachten: “Het is uw goed recht niets te zeggen, maar dit dossier roept veel vragen op. Met name het dna en de verstreken tijdspanne. U wilt er niets over zeggen, dan zeg ik dat dat jammer is.”

In het criminele milieu gaan volop theorieën over de achtergronden van de moordaanslag, maar uit het strafdossier is volgens rechter Waarts geen motief voor de liquidatiepoging te destilleren. “Het dossier geeft geen enkele aanleiding te denken dat Sander de L. in het criminele circuit zat en afgerekend moest worden. Hij stond bekend als een zorgvuldige en punctuele werknemer.”

‘Leven verwoest’

Advocaat Paulien Figge las namens de afwezige Sander de L. een brief voor. Hij lijdt ‘nog 24 uur per dag, zeven dagen in de week’ onder de gevolgen van de aanslag, die zijn ‘leven en toekomst totaal heeft verwoest’. Hij kan niet echt meer empathisch zijn tegenover bijvoorbeeld zijn vriendin, kan slecht op woorden komen en komt ‘in een sociaal isolement’.

Hij zou soms willen ‘dat dat ding wél af was gegaan’. ‘Door de laffe aanslag op mijn leven is alles veranderd, zowel fysiek als emotioneel. Door de aanslag heb ik een zware hersenbeschadiging opgelopen en is mijn spraakvermogen afgenomen,’ schrijft De L.

‘Ik heb moeite met mijn evenwicht, kan me moeilijk concentreren. Ik ga liever niet meer naar buiten, maar blijf thuis in mijn veilige omgeving. De Sander van voor 28 augustus 2018 zal nooit meer terugkomen. Waarom? Wat heb ik misdaan?’

Officier van justitie Malika al Mansouri geeft vrijdagmiddag een videopresentatie over het dossier en spreekt aan het slot van haar requisitoir haar strafeis uit. Daarna zullen advocaten Menno van Gaalen (Marcel S.) en Jan-Hein van Dijk (Quinzinho N.) hun pleidooien houden en krijgen de verdachten het laatste woord.

Ook over hun persoonlijke omstandigheden willen de verdachten niets zeggen. Marcel S. is eerder veroordeeld voor het bezit van en de handel in wapens, diefstal en heling.