Slachtoffer kickbokser Rodney G: ‘Tijdens de seks veranderde hij van knuffelbeer in een soort beest’

Beeld ANP

Kickbokskampioen Rodney G. (46) gold jarenlang als een lokale held in Amsterdam-Zuidoost. Na zijn carrière als wedstrijdvechter werkte hij als stuntman en acteur. Daarnaast zette hij zich in voor de lhbtq-gemeenschap en werkte hij bij het Leger des Heils met jongeren met een gedragsstoornis.

Dat imago ligt aan diggelen sinds hij verdacht wordt van een reeks gewelddadige verkrachtingen. Vier vrouwen deden aangifte tegen hem. Twee anderen legden getuigenissen af over wat hen was overkomen toen ze met G. in een relatie waren verwikkeld.

De rechtbank in Amsterdam besprak donderdag, tijdens de behandeling van de strafzaak, heftige details uit het strafdossier.

Alle vrouwen gaven aan dat ze zich op het moment waarop Rodney G. in hun leven kwam, op een kwetsbaar moment bevonden. Aanvankelijk wierp Rodney G. zich op als vriend en luisterend oor waarna er een relatie ontstond. Die kenmerkte zich door extreme seks. Ook gaven alle vrouwen aan dat G. erg dwingend kon zijn en slecht tegen tegenspraak kon.

Bloeduitstortingen

Rodney G. ging volgens de aangeefsters al hun grenzen over. Een van de vrouwen heeft verklaard hoe ze, nadat de relatie was verbroken, op 9 december 2020 spullen bij hem kwam ophalen en vervolgens de woning werd ingetrokken. Daar werd ze vervolgens aan haar haren naar de slaapkamer getrokken, gedwongen zich uit te kleden, op bed geduwd en verkracht. Ook werd ze met een zweep geslagen. In de rechtszaal werden foto’s getoond van de striemen die ze daarbij opliep. Daarbij was te zien hoe haar hele rug paars was van de bloeduitstortingen.

Hierover zou hij aan een andere vriendin hebben laten weten: “Ik stop niet voor ze mijn voetzolen likt. Mijn verdriet en begrip slaan om naar sadistische en narcistische en alfatrekjes.”

Die vriendin heeft verklaard hoe ze in 2015 door G. verkracht werd toen ze haar fiets neerzette in een kelderbox. Daarbij zou ze in haar gezicht geplast zijn waarna ze anaal verkracht werd en gedwongen werd om zijn urine van de grond te slurpen. Hierna zou G. gezegd hebben: ‘Kleed je aan mop. Dit is wat ik doe met je arrogante bek’.

Extreme seksuele wensen

Alle slachtoffers zeggen dat G. voor zijn extreme seksuele wensen zijn zin bij hen doordreef. “Terwijl ik nee zei, deed hij het toch,” vertelde een van hen. “Hij ging juist van alles harder doen als ik nee zei.” Daarnaast hebben alle aangevers verklaard dat G., een getraind MMA-vechter, hen soms verwurgde tijdens de seks. “Ik voelde zijn handen om mijn hals, in een seconde was ik weg.”

G. kon, volgens de slachtoffers, omslaan als een blad aan een boom en erg agressief worden. ‘Tijdens de seks veranderde Rodney G. van een lieve knuffelbeer in een soort beest.’ Uit angst lieten ze hem zijn gang gaan om er zo snel mogelijk van af te zijn. Als reden waarom ze niet bij hem weggingen gaven de vrouwen aan dat ze, door hun kwetsbaarheid psychisch afhankelijk van hem waren geworden.

In de rechtbank lazen de vier slachtoffers emotionele verklaringen voor. “Angst beheerst mijn leven. Na alles wat er gebeurd is, vraag ik me af of ik ooit nog weer normaal word,” stelde een van hen. Een ander: “Nee maakte van jou een duivel. Ik heb meerdere momenten gekend dat ik zelfmoord wilde plegen.”

Rodney G. gaf aan dat hij zich niet herkende in de verhalen van de vrouwen. Hij had tijdens de relaties wel ruwe seks gehad en ‘vieze dingen’ gedaan, maar had daarbij nooit gemerkt dat dit tegen de zin van de vrouwen was geweest.

Vrijdag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend.