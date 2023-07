Slachtoffer Julian Andeweg: ‘Ik was in levensgevaar en niemand deed wat’

Andeweg studeerde af aan de KABK in Den Haag. Ook op die school maakte hij slachtoffers. Beeld Laurens van Putten / ANP

Julian Andeweg (we noemen hem met zijn volledige naam, omdat die al meermaals in de media is genoemd) gold lange tijd als een van de talentvolste beeldend kunstenaars van het land. Hij studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Rijksakademie in Amsterdam en werd genomineerd voor de prestigieuze Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst.

Dat veranderde abrupt toen NRC bijna drie jaar geleden een onthullend artikel publiceerde over het gewelddadige en seksueel grensoverschrijdend gedrag van Andeweg. Zeker twintig vrouwen en mannen vertelden aan de krant over verkrachting, aanranding, mishandeling en heftige intimidatie. Zeven vrouwen deden aangifte of hadden dat al gedaan voor het artikel werd gepubliceerd. Dat leidde tot een strafzaak die maandag werd behandeld in de Amsterdamse rechtbank.

De beschuldigingen zijn niet mals, en gaan grofweg over verkrachtingen en seksueel geweld. Andeweg – een opmerkelijke verschijning in een lichtgrijs krijtstreeppak, een asblond matje in de nek – kan zich de meeste incidenten echter niet of nauwelijks voor de geest halen.

‘Lollige avond’

Dat hij een vrouw tijdens een show van radiozender Red Light Radio op de Wallen vanuit het niets hard in haar kruis zou hebben gegrepen? “Het was een lollige avond met wat alcohol. Ik heb me daar misschien baldadig gedragen, maar dat ik haar heb besprongen of betast, dat kan ik me niet herinneren.”

Dat hij tijdens een avondje in nachtcafé Mazzeltof in De Pijp ruw en onverhoeds zijn vingers in de vagina van een vrouw stak? “We hebben een beetje lopen flikflooien, het was vrij intiem. Ik kan me niet herinneren dat ik in haar broek heb gezeten. We hebben daarna gewoon contact gehad, en nu al die jaren later, is het ineens verkrachting.”

Dat hij precies hetzelfde zou hebben gedaan bij nog twee verschillende vrouwen tijdens een borrel na een modeshow op het Westergasterrein, en tijdens een kunstfeestje in Den Haag? En dat hij op een ander moment iemand ruw bij haar borsten zou hebben gegrepen?

Andeweg zegt niet te weten of het klopt of niet. Hij vertelde meermaals dat hij een onstuimig leven leidde met veel alcohol- en drugsgebruik en wisselende contacten. “Mijn bestaan was seks, drugs en rock-’n-roll. Dat wordt aangemoedigd in de kunstwereld, het heeft ook bijgedragen aan mijn succes. Het was normaal om elke week een nieuwe vrouw over de vloer te hebben.” Herinneringen ophalen noemt hij daarom ‘een zoektocht’.

Stelselmatige mishandeling

Wat Andeweg zich wel kon herinneren, is hoe hij jarenlang zijn vriendin heeft mishandeld. Als hij boos was of stress had sloeg, kneep en trapte hij haar. Tegen de politie verklaarde ze, zo vertelde de rechter: “Ik heb nooit het idee gehad dat hij me kapot zou timmeren. Ik ben nooit zwaar mishandeld, maar wel stelselmatig. En dat gaat onder je huid zitten.” Andeweg: “Ik heb haar slecht behandeld. Ik ben een grens overgegaan van wat normaal is.”

Vier vrouwen lieten tijdens de rechtszaak van zich horen. Een daarvan vertelde dat ze vijf jaar geleden door Andeweg is gedrogeerd en verkracht, en dat hij haar later ook nog heeft bedreigd en gestalkt. “De kunstwereld en de politie deden jarenlang niks. En zo kon hij zijn gang blijven gaan en nieuwe slachtoffers maken.” Vervolgens stapte zij naar de pers. “Ik ging niet vrijwillig het meest intieme, kwetsbare en pijnlijke moment van mijn leven delen met heel Nederland. Ik was in levensgevaar. En niemand deed wat.”

De vrouw zei na al die jaren nog met veel psychische klachten te kampen – vooral nadat kunstcollectief Kirac Andeweg letterlijk op een paard hees voor een documentaire. Ook de andere vrouwen vertelden in hun slachtofferverklaringen nog erg te worstelen met wat ze is overkomen en zeggen te snakken naar vergelding.

“De verkrachting is al tien jaar geleden,” zei een van hen. “En nog steeds worstel ik met de depressieve gevoelens, PTSS-achtige klachten, problemen met relaties en seks. Ik ben doodmoe meer dan een derde van mijn leven bezig te zijn met de pijn die deze man heeft veroorzaakt. Ik hoop op afsluiting, en rechtvaardigheid.”

Woensdag weten de vrouwen iets meer: dan volgt de strafeis van de officier van justitie.