Slachtoffer geraakt bij schietincident in Oost

Dat laat de politie weten via Twitter. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.

De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden. Wel is er sporenonderzoek gedaan en zijn er getuigen gehoord.

Meer informatie volgt.

De omgeving is afgezet, sporen worden veilig gesteld en de eerste getuigen worden gehoord. Ook zijn we in de directe omgeving op zoek naar de dader(s). Meer info volgt in de loop van de ochtend. [2/2]