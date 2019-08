Slachtoffer fataal ongeluk Oost werd geschept op het fietspad

Ook de automobilist raakte gewond, maar hij is buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij is bij kennis en zal waarschijnlijk maandag worden verhoord over de toedracht.

De vrouw fietste even voor 20.00 uur op haar bakfiets langs het OLVG in de richting van de Wibautstraat.

Vele getuigen zagen hoe de man in een zwarte stationwagen, een Volvo, vol gas langs het Oosterpark de Eerste Oosterparkstraat inreed, tegen de rijrichting in. Plotseling stuurde hij het fietspad op. Hij raakte de fietsster van achteren, waardoor ze werd gelanceerd en zwaar gewond raakte. Ze overleed ’s nachts in het ziekenhuis. De politie wil ter bescherming van haar privacy verder geen mededelingen doen over haar identiteit.

De auto ramde vervolgens de boombeschermer rond een boom en raakte total loss. Aan de hand van de getuigenissen, de beelden van bewakingscamera’s en de sporen denkt de politie het ­ongeluk nauwgezet te kunnen reconstrueren.

Traumahelikopter

“Uiteraard onderzoeken we ook of de automobilist onder invloed was, maar daarover kunnen we nog geen mededelingen doen voordat hij uitvoerig is verhoord,” zegt een politiewoordvoerder.

De traumahelikopter landde in het Oosterpark, waar het zaterdagavond vanwege het warme weer erg druk was. De Eerste Oosterparkstraat werd met blauwe schermen afgezet.

De vrouw werd naar een academisch ziekenhuis vervoerd, omdat het OLVG onvoldoende is toegerust om slachtoffers van zulke ernstige ­ongevallen te helpen. Dat was ook de reden dat de traumahelikopter uitvloog.

Maandagmorgen markeerden de gele strepen van de onderzoekers en ­diverse bosjes rozen de plaats van het ongeluk.