Slachtoffer: Brief over mijn ‘leugens’ over Joey AK is vals

Screenshot uit een clip die Joey AK opnam in Holendrecht, waar hij vandaan komt. Beeld screenshot

Via haar advocaat Richard Korver laat ze weten dat ze niets weet van een dergelijke handgeschreven brief, zoals die in het strafproces is ingebracht door Joël H.’s advocaat, compleet met een kopie van haar identiteitsbewijs. Wie de brief wel heeft verstuurd, blijft onduidelijk.

De Amsterdamse zou rond de jaarwisseling zijn ontvoerd en gemarteld door de gangsterrapper en een paar vrienden. Ze zegt met haar jonge kinderen uit haar huis in Amsterdam-Noord te zijn gehaald en naar een woning in Almere te zijn gebracht.

Daar zou Joël H. haar met kokend water hebben overgoten en met een pistool op haar hoofd hebben geslagen. Haar aangifte vormt de basis onder een groot onderzoek naar zes verdachten. Het Openbaar Ministerie ziet inmiddels volop steunbewijs.

‘Zaak wankelt’

Jan-Hein Kuijpers, de nieuwe advocaat van Joël H., noemde de brief ‘van het slachtoffer’ dinsdagmorgen tijdens de inleidende zitting ‘nogal van belang’. “Haar aangifte is de kern van de zaak, die nu wankelt. Het hele dossier drijft op haar verhaal.”

Hij vroeg de rechtbank het voorarrest van zijn cliënt op te heffen. “Van meet af aan was deze zaak veelvuldig onderwerp van gesprek, ook doordat de media met allerlei irrelevante roddel en achterklap kwamen. Joël H. ontkent een grote crimineel te zijn en te hebben gedaan wat de aangeefster zegt,” zei Kuijpers.

De rapper zou volgens hem vrij moeten komen ‘vanwege zijn maatschappelijke functie als mens en artiest en zijn poging niet failliet te gaan’. “Mijn cliënt heeft met niemand een conflict en heeft eerder verklaard dat hij zijn leven wil beteren en zich puur op zijn carrière wil richten. Hij heeft miljoenen streams op Spotify en Youtube, maar is door zijn detentie in deze zaak al duizenden euro’s misgelopen en dreigt bankroet te gaan.”

Ook de advocaten van de twee andere nog gedetineerde verdachten, Sudnyson B. (20) en Nathaniël O. (20), vroegen de rechters hun cliënten vrij te laten.

Opvallend

De officieren van justitie noemden de brief van het vermeende slachtoffer al niet heel belangrijk, nog voordat haar advocaat later op de dinsdagochtend meldde dat ze ontkent die te hebben geschreven.

“Er staat niets meer in dan dat ze ergens spijt van heeft. Waarom en onder welke omstandigheden die brief is opgesteld, is onduidelijk,” zei een van de aanklagers. De officier zei dat het haar al ‘opviel’ dat de brief aan de advocaat van de hoofdverdachte was gericht, en niet aan het Openbaar Ministerie.

Het dossier ‘met keiharde onderzoeksbevindingen’ bevestigt de aangifte van het slachtoffer, herhaalde de officier. “De melding dat haar auto- en huissleutels waren gestolen, de buurvrouw die meldde dat ze plotseling was vertrokken met haar kinderen. Dat in huis nog warme stukjes pizza werden aangetroffen, dat geen pyjamaatjes en tandenborstels voor de kinderen waren gepakt, duidt op een halsoverkop vertrek. Wij stellen dat zij is ontvoerd.”

Het letsel van het slachtoffer ‘kan alleen worden verklaard door mishandeling en op het vuurwapen bij de broer van Joël H. zat bloed’. Ook technisch onderzoek van onder andere telefoongegevens bevestigt het beeld van de ontvoering en zware mishandeling, vinden de aanklagers.

Contrast

Op door Joël H. of namens hemzelf verspreide beelden die online staan, is hij met wapens en pakken geld te zien. Een van de twee officieren van justitie: “Dat staat in schril contrast met zijn stelling dat hij zijn leven heeft gebeterd en zelfs lezingen geeft aan kansarme jeugd.”

Zelf gebruikte Joël H. zijn ‘laatste woord’ weer voor hartenkreten. “In de muziekwereld waarin ik zit, hiphop, wordt nu eenmaal gepronkt met geld, een wapen dat niet echt hoeft te zijn en een grote auto die gewoon teruggaat naar het bedrijf waar die is gehuurd. Dat heeft niets met deze zaak te maken,” zei H. “Het is wat anders dan (zangers zoals) John de Bever of Marco Borsato, maar ja. Ik word een beetje flauw van de zaken in de media alsof ik een van de Heineken-ontvoerders ben.”

Advocaat Kuijpers van Joël H. zegt niet te begrijpen dat het slachtoffer nu zegt de brief niet te hebben geschreven. “Mijn cliënt heeft eerder een relatie met haar gehad en herkent haar handschrift.”

De rechtbank zal, als de zaken van andere verdachten zijn besproken, later op dinsdag beslissen over het voorarrest.