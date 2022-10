Slachtoffer brand Mauritsstraat had psychiatrische problemen: ‘Instanties lieten haar doormodderen’

Mensen leggen foto's en bloemen bij de voordeur van de woning in Mauritsstraat 8, waar Diana Gemert op 10 oktober door brand om het leven kwam. Beeld Jean-Pierre Jans

Daags na de brand staat de deur van het portiek aan de Mauritsstraat vanwege de indringende brandgeur wijd open. Het trappenhuis is zwartgeblakerd door de uitslaande brand van afgelopen zondagnacht waarbij Diana Gemert omkwam.

Uit haar brievenbus steken bosjes bloemen. Op een hartje staat ‘Ik leer van jou’ met drie kruisjes eronder. Op de grond liggen nog wat bloemen en een foto erbij.

‘Diaan’ was een bekende in de Swammerdambuurt waar ze al vijftien jaar woonde. Bij de buurman om de hoek bietste ze vaak een shaggie in ruil voor wat blikken bier of ze liep bij de kapper verderop binnen voor een kop koffie.

Ze scharrelde vaak op straat om kapotte computers of andere spullen bij de vuilnisbak mee naar huis te nemen. Ook liep ze bijna dagelijks via de Dappermarkt naar de Domselaerstraat, naar het zogeheten tuinhuis van Mentrum, een ontmoetingsplek voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Sterke verhalen

De mannen op het bankje bij Mentrum kennen haar allemaal. “Ze zat vaak achter de computer in het tuinhuisje. Ze blowde veel en was vaak stoned,” zeggen ze.

Ook op de Dappermarkt was ze een bekend gezicht. “Een hele lieve vrouw. En heel intelligent,” zegt een marktkoopman. Een collega: “Ze liep vaak langs en vroeg of ik het druk had gehad. Als ik ‘ja’ zei, vroeg ze wat geld. Als ik nee knikte, vroeg ze niets.”

Winkelier Jan Oostrum kende haar al meer dan twintig jaar en hoorde haar sterke verhalen vertellen die hij met een korreltje zout nam. “Vroeger ging ze nog wel eens met ons mee uit dansen bij een club. Ze kon vreselijk goed dansen.”

De verhalen van ‘Diaan’ – dat ze vroeger een topmodel en steenrijk was, uit Amerika kwam, een zoon had, contact had met de FBI en brieven schreef naar Trump – werden door weinigen geloofd. Dat ze een zoon heeft, klopt wel.

Inmiddels is er een crowdfundingsactie gestart om geld bijeen te brengen voor Gemerts uitvaart. Op de site wordt ook haar zoon genoemd. En op een van Gemerts Facebookpagina’s onder de naam Jordan Amber Kennedy-daimler staat een verscheurde foto van jonge kinderen waarbij ze in de tekst aan haar zoon refereert.

Een van Gemerts Facebookpagina’s onder de naam Jordan Amber Kennedy-daimler. Beeld Facebook

Urine

Diana Gemert werd in april 1969 in Suriname geboren. Ze kampte met psychiatrische problemen en was bekend bij Mentrum, het Leger des Heils en GGD. Haar huis op de derde etage stond vol met spullen van straat en ’s nachts had ze de gewoonte haar huisraad van de ene naar de andere kant van het huis te slepen. “Als we erover klaagden, zei ze tegen ons dat het stampende paarden waren,” zegt haar onderbuurman Gido Vermeulen.

De afgelopen twee jaar werd de overlast erger. Op foto’s en filmpjes van buren is de totaal vervuilde en volgestouwde woning van Gemert te zien. “Eerst was ze een lieve, gekke buurvrouw, maar ineens sloeg dat om. Er kwam een enorme stank uit haar woning en de geluidsoverlast nam toe. Ik heb talloze malen wooncorporatie De Key gebeld maar er werd niets aan gedaan,” zegt Vermeulen. Hij toont een foto van zijn plafonnière die vol staat met gelige vloeistof, die via Gemerts vloer naar zijn woning is gesijpeld. “Urine,” zegt hij. “De stank kwam ervan af.”

Het werd zo erg dat de etage het afgelopen jaar twee keer is opgeruimd: in december 2021 en in september 2022, in opdracht van de GGD. Eind 2021 werd ook haar gas en licht afgesloten. Bij een kaaswinkel in de Indische Buurt kocht ze vaak kaarsen, waarschijnlijk om haar huis te verlichten. “Ze zei dat ze ook voor de buren moest meenemen,” zegt de man van de winkel.

Vermeulen sprak tijdens het opruimen van de woning de hulpverleners van Mentrum aan. “Maar die konden niets doen. Ze was geen gevaar voor de omgeving, zeiden ze,” zegt Vermeulen. Herhaaldelijk trok hij aan de bel trok bij De Key en het meldpunt Zorg en Woonoverlast, zonder resultaat. “Iedereen kon toch zien dat de vrouw niet voor zichzelf kon zorgen.”

Crowdfunding

Twee buurvrouwen uit de portiek vinden ook dat Diaan niet goed is geholpen door de hulpverlening. “Ze ging de laatste tijd erg achteruit. Ze ging erg ruiken en zich minder goed verzorgen. We hadden zo’n medelijden met haar.”

Uiteindelijk zou deze maand een rechtszaak plaatsvinden, aangespannen door De Key, om Gemert uit haar woning te krijgen. Maar die kwam te laat. Afgelopen zondagnacht hoorde Vermeulen rond 4.30 uur een glas omvallen, gevolgd door gevloek en geschreeuw. “Kort daarna roken we brand en renden we het huis uit, waarbij we de buren op de trap waarschuwden. Voor Diana zelf kwamen we te laat,” zegt hij. Dikke rookwolken sloegen al uit haar raam en deur.

De buurvrouwen die haar weleens wat eten gaven, staan met tranen in hun ogen. “Ze was altijd hartelijk en vrolijk en deed wel eens een boodschapje voor me. Ze zei ook dat ze pindasoep ging maken, maar dat kon helemaal niet omdat ze geen gas en licht meer had.”

Ook Koen Pomp, de buurman aan de Weesperzijde wiens huis aan dat van Gemert grenst, vindt het vreselijk. Hij stuurde tal van mails naar De Key. Door de overlast deed hij zonder oordoppen geen oog dicht, en door de brand heeft hij enorme schade aan zijn pas gekochte woning. “Elke instantie heeft haar laten doormodderen. De vrouw kon duidelijk niet voor zichzelf zorgen. Voor ons is de brand een klein trauma, maar zij is het grootste slachtoffer geworden. Zij is dood.”

Diana Gemert wordt maandag op de Nieuwe Ooster begraven. Er is een crowdfundingsactie opgezet voor de kosten van de begrafenis.