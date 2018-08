Slachtoffer Beethovenstraat verdacht van drugssmokkel

In het milieu kan men hebben aangenomen dat Serdarusic met de politie sprak en zijn compagnons had verraden

Ook de Nederlandse politie was via een zogeheten Joint Investigation Team betrokken, omdat Ivan Serdarusic verdachte was en al sinds de jaren negentig in Amsterdam woonde.



Voor zijn betrokkenheid bij de smokkel was uiteindelijk onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Mogelijk is Serdarusic door de drugsvondst in de problemen gekomen. Ook omdat hij in tegenstelling tot medeverdachten wel op vrije voeten kwam - wat in het milieu kan hebben geleid tot de aanname dat hij met de politie sprak en zijn compagnons had verraden.



Motieven

Een conflict over de in beslag genomen cocaïne is één van de mogelijke motieven voor de liquidatie van Serdarusic die het onderzoeksteam van de Amsterdamse recherche bekijkt, maar ook andere scenario's liggen nog open.



Serdarusic werd op 30 juli even voor drie uur 's middags doodgeschoten, zittend aan een tafeltje in restaurant Ferilli's Caffè in de Beethovenstraat. De schutter, een kleine, gespierde, zongebruinde man in korte broek, ontkwam en is nog voortvluchtig.



Mogelijk logeerde hij in een hotel in de omgeving van het Centraal Station en het Damrak.