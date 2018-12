Slachtoffer aanslag Centraal Station heeft blijvend letsel

"Zijn situatie ziet er donker uit", zegt zijn advocaat John Beer, gespecialiseerd in letselschade.



Dinsdag stond de Afghaan Jawed S. voor de rechter, nadat hij op 31 augustus twee Amerikaanse toeristen neerstak op het Centraal Station. Hij wordt verdacht van twee keer poging tot moord, met een terroristisch oogmerk. Zijn slachtoffers koos hij waarschijnlijk willekeurig uit.



Een van hen raakte gewond aan zijn arm, en is weer aan het werk. De tweede kreeg een mespunt in zijn ruggenmerg, waardoor hij een dwarslaesie opliep en momenteel in een rolstoel zit.



Minutieus voorbereid

Het OM heeft veel aanknopingspunten gevonden dat Jawed S. zijn aanslag op het Amsterdamse centraal station minutieus heeft voorbereid. Dat bleek tijdens een eerste procedurele behandeling van zijn zaak, dinsdagochtend.



Hij was vanuit het Duitse plaatsje Ingelheim am Rhein naar Nederland gereisd om wraak te nemen op Geert Wilders. Volgens het OM was de verdachte woedend omdat Wilders de profeet Mohammed zou hebben beledigd, onder meer door het organiseren van een cartoonwedstrijd met spotprenten van de profeet.



Gedood

Uit de eerste verklaringen van Jawed S. is gebleken dat hij eigenlijk verwachtte dat hij gedood zou worden tijdens zijn daad. "Ik ben naar Nederland gekomen zodat jullie mij kunnen doden", zei hij tijdens zijn eerste verhoor.



Zijn huisgenoten in Duitsland liet hij een testament achter, met de inloggegevens van zijn mobiele telefoon. Ook zei hij een week voor de aanslag dat het internetabonnement van hun woning op naam van een huisgenoot gezet moest worden.



Met een enkele reis-treinticket kwam hij naar Nederland. In z'n bagage werden, naast een tweede mes, Arabische teksten aangetroffen die volgens een deskundige passen bij de voorbereidende handelingen op een naderende dood. Tijdens een later verhoor zei hij dat hij heel boos was, maar niemand had willen aanvallen.



Jawed S. zit momenteel vast op een extra beveiligde Terrorisme Afdeling van de PI Vught. Hier wordt ook Mohammed B. vastgehouden, die veroordeeld is voor de moord op cineast Theo van Gogh, 14 jaar geleden in Amsterdam.



Logar

De verdachte is afkomstig uit de Afghaanse provincie Logar, in het oosten van dit land. Hij vluchtte naar Duitsland, waar hij een teruggetrokken leven leidde, in bezit van een tijdelijke verblijfsvergunning. Volgens huisgenoten was hij zeer religieus.



Jawed S. wordt in februari overgebracht naar het Pieter Baancentrum, voor onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Pas medio 2019 wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld door de rechtbank.



