Slachtoffer (63) straatroof nog altijd niet bij kennis

Even voor 21.00 uur werd het slachtoffer vermoedelijk op de Dirk Vreekenstraat, vlakbij de Piet Heintunnel, overvallen door een lange man. Hij heeft haar tas en iPhone buitgemaakt.



Het slachtoffer is via het Centraal Station met de tram naar huis gereisd. De vrouw is om 20.47 uur uitgecheckt bij het Rietlandpark en te voet verder gegaan. Ze droeg een donkerblauwe jas met capuchon en geelbruine laarzen, type Uggs. Vermoedelijk is ze langs het Hampton Hotel via de Panamalaan naar huis gelopen.



Ernstig hersenletsel

Ze wist na de roof nog wel haar flat aan de Entrepotbrug te bereiken, waar ze werd opgevangen door haar dochter. Ze is op de bank gaan liggen om even tot rust te komen, maar vlak daarna onwel geworden. In het ziekenhuis bleek dat ze zeer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. De vrouw kan weer zelfstandig ademhalen, maar is nog altijd niet bij bewustzijn.



De verdachte man is vervolgens weggerend in de richting van de Borneolaan en aan het einde van deze straat in een auto gestapt. Het is nog onduidelijk of hij zelf de bestuurder was of een passagier. De auto is weggereden in de richting van de C. van Eesterenstraat.



Getuigen

Hij heeft een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, waaronder een jas tot aan de heup.



De politie roept getuigen op zich te melden.