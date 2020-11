Slachtoffer (30) schietpartij Krugerplein overleden

Beeld HOLLANDSE HOOGTE/ANP

Het slachtoffer werd kort na de schietpartij in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij donderdag aan zijn verwondingen.

De schietpartij gebeurde iets na middernacht op de stoep tussen de dierenkliniek tegenover snackbar ’t Snorretje en restaurant Eddy Spaghetti op het Krugerplein. De politie arresteerde kort na het incident twee Amsterdammers van 21 en 24 jaar oud. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht.

De aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd en komt graag in contact met mogelijke getuigen. Ook zoekt de politie camerabeelden die mogelijk meer kunnen vertellen, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen.

Toezicht

Het Krugerplein geldt al lange tijd als probleembuurt, met toegenomen overlast van criminelen en lawaaiige jongens en mannen. Na 113 overlastmeldingen vanaf 2019 en tientallen klachten in september en oktober liet burgemeester Halsema per 1 november cameratoezicht instellen op het plein – en op het Albert Wittenbergplein iets verderop aan de Reitzstraat. De camera’s blijven in elk geval drie maanden.

Verschillende toezichthouders zullen het Krugerplein deze winter extra in de gaten houden, zo is beloofd. Tegen overlastgevers zal ‘met lik op stuk’ worden opgetreden en zo nodig worden hun ouders daarin betrokken, heeft Halsema toegezegd.