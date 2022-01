Update

Slachtoffer (29) steekpartij Meer en Vaart overleden, drie minderjarigen aangehouden

Een 29-jarige man die dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een steekpartij op straat in Meer en Vaart, is later die avond aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.