Slachtoffer (19) schietpartij parkeergarage Hakfort overleden

Beeld ANP

De schietpartij vond dinsdagmiddag rond 16.00 uur plaats onderaan de trap van de parkeergarage. Het slachtoffer werd met ‘ernstig letsel’ naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft drie Amsterdammers van 16, 18 en 20 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Het drietal wordt vrijdag voorgeleid.

Vrienden

Volgens een ooggetuige, Imad Ulfakir, zijn de verdachten bevriend met het slachtoffer. “Het waren gewoon vrienden, die waren aan het chillen,” zei Ulfakir dinsdag tegen Het Parool.

“Er is iets misgegaan, een miscommunicatie. Meteen daarna hoorde ik knallen, boem boem. Ik dacht dat het vuurwerk was, maar toen ik me omdraaide zag ik dat het schoten waren geweest. Twee jongens zijn meteen weggerend. Eentje kwam nog terug om te kijken hoe het met zijn vriend was. Hij was helemaal in paniek en is toen weer weggelopen.”

De recherche heeft de zaak in onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.