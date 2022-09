Slaapzakprotest voor de Stopera om asielopvang

Slaapzakprotest voor de Stopera, Amsterdam. Beeld Daphne Lucker

Op vrijdagochtend kwart over zeven ontwaken Pippi van Ommen (26), haar vader Hans (58), Sofia Drost (25), Katia Verreault (48) en Mark Jordans (47) voor het stadhuis. Omhuld in slaapzakken liggen ze op een matje, twee liggen zelfs direct op de stenen. De nachten buiten zijn gebroken en van slapen is nauwelijks sprake, vertellen de demonstranten. Maar, dat is juist waar ze het voor doen. Van Ommen: “Wij zijn wakker in veiligheid, veel asielzoekers zijn dat in angst.” Sofia Drost kan al weken niet slapen van de crisissituatie en haakte daarom donderdagavond bij de demonstranten aan: “De gebroken nacht hier laat mij inzien dat ik wél privileges heb, maar de mensen in Ter Apel niet.”

Het vijftal heeft in de nacht van donderdag op vrijdag weer van alles meegemaakt, vertellen ze al gapend in de ochtend. Van dronken lui tot daklozen, iedereen vraagt zich af wat de slapende demonstranten daar doen. Van Ommen, werkzaam bij Milieudefensie, moet lachen en vertelt: “Een dronken meisje vroeg zich vannacht rond 03:00 uur af wat wij hier deden voor ‘Ter Appel’.”

Protest op de Dam

De situatie in het Groningse Ter Apel domineert al weken het nieuws. Doordat er bij het azc te weinig opvangplekken beschikbaar zijn, stokt de doorstroom. Honderden mensen slapen buiten. Twee weken geleden bereikte de crisissituatie in Ter Apel opnieuw een dieptepunt toen bekend werd dat er een baby van drie maanden in een sporthal bij het complex was overleden. Een dag later besloot Artsen zonder Grenzen om noodhulp in te zetten bij de opvanglocatie.

Na afloop van het protest op de Dam voor asielopvang, besloten Jasmijn Doorgeest (25) en Van Ommen om over te gaan tot actie en bedachten het slaapzakprotest voor de Stopera. Doorgeest: “Niemand zou gedwongen op straat moeten slapen, iedereen verdient een veilig onderkomen. Daarom voelde het juist om dit te doen.”

Dat het protest veel bekijks trekt, is ook vrijdag vroeg in de ochtend te merken. Vrijwel alle voorbijgangers stoppen even en spreken hun respect uit voor de buiten slapende actievoerders. Een medewerker dienstverlening van het stadhuis zegt geëmotioneerd: “Ik vind het dapper dat jullie dit al zo lang volhouden.”

Overweldigd door steun

Dat vindt ook de aanwezige Verreault (48), werknemer bij War Child. “Onze actie lijkt misschien klein, maar het zorgt ervoor dat de discussie gaande blijft.” Van Ommen is het daarmee eens en vult aan: “We hebben gehoord dat ons slaapzakprotest binnen de raadzaal al tot veel discussie heeft geleid. Dat feit alleen al maakt het nu al geslaagd.”

De actievoerders roepen de gemeente Amsterdam op een actievere bijdrage te leveren in de huidige asielcrisis. Onlangs werd bekend dat de gemeente vanaf oktober 1000 asielzoekers op een zeecruiseschip in het Westelijk Havengebied huisvest. Volgens Van Ommen is de tijdelijke oplossing niet genoeg: “Het hele asielbeleid moet om. Het is nu veel te lang, te bureaucratisch en vooral niet democratisch.”

De initiatiefnemers zijn overweldigd door de steun uit het hele land. Veel mensen komen op eigen initiatief bij ze slapen en ook in Den Haag en Rotterdam slapen inmiddels elke avond actievoerders voor het stadhuis. Van Ommen: “Bij het protest in Amsterdam zijn inmiddels 50 mensen betrokken, geweldig!” De demonstranten zijn vastberaden en zullen tot 13 september hun slaapzakken voor het stadhuis blijven uitrollen.