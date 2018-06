Slaaptrein vertrekt mogelijk vanaf 2020 uit Amsterdam

'Dat is het plan', stelt NS-woordvoerder Ton Boon. 'Maar we zijn ook afhankelijk van onze partner, de Oostenrijkse spoorwegen ÖBB. Zij hebben al een aantal treinstellen besteld, we wachten nu op de levering en of ze worden toegelaten op de Nederlandse spoorwegen.'



ÖBB zet al slaaptreinen in die rijden vanaf Düsseldorf. De verbinding met Amsterdam zou daar over ongeveer twee jaar aan worden toegevoegd. De slaaptrein moet dan een directe verbinding vormen met Düsseldorf, München, Wenen en Innsbruck. 'Met die verbinding met de Alpen hopen we ook wintersporters aan te spreken.'



Vakantiegangers

Anderhalf jaar geleden stopte de Duitse vervoerder Deutsche Bahn met het inzetten van slaaptreinen in Nederland, maar met een andere vervoerder zou de nachttrein voor de NS wel rendabel zijn.



De NS hoopt voornamelijk vakantiegangers en zakelijke reizigers te bereiken met het plan. 'We merken dat de belangstelling voor internationale treinreizen de afgelopen jaren is toegenomen. Uit onze maandelijkse enquêtes blijkt dat, maar ook uit een stijging van de kaartverkoop voor internationale reizen.'



Duurzaam reizen

Auto's kunnen niet mee met de trein. 'We hebben daar in Nederland geen faciliteiten meer voor. De autoslaaptrein reed voorheen wel vanaf Den Bosch, maar ook die opstapplaats is nu weg', aldus Boon.



Naast de toegenomen interesse voor internationale treinreizen is de discussie over duurzaam reizen weer opgelaaid, stelt Boon. 'Mensen zoeken steeds vaker naar alternatieven voor vliegen. Kijk maar naar de discussie over de drukte bij Schiphol Airport en de opening van Lelystad Airport.'



