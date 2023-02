Skatepark voor vrouwen en lhbtq’s geopend in Zuidoost: ‘Al die mannen kan intimiderend voelen’

Beeld Eva Plevier

Initiatiefnemer Selma Hamouda (31) van skatepark Paasheuvelweg voor vrouwen en lhbtq’s kan er kort en bondig over zijn. “Skaten wordt veel door mannen beoefend. Op een skatepark doen ze stoer en sloven ze zich uit. Ze pakken hun ruimte en dat allemaal kan voor vrouwen en queers intimiderend aanvoelen. Want je moet wel lef hebben om ertussen te springen.”

Een ander punt is, zegt ze, dat veel outdoor skateparken aan de rand van een wijk of half in de bosjes staan. “Ook niet veilig voor onze groep.”

En daarom werd olympisch skater Roos Zwetsloot in de arm genomen om voor deze groep in een voormalige drukkerij een groot deel van de obstakels te bouwen voor het ‘inclusieve’ skatepark met ramp, quarter- en half-pipe en hoge en lage rails.

In de minderheid

Ruthy Fraterman (44), afgezakte wijde broek en hippe sportschoenen, is een van de belangstellenden. Ze kan niet wachten om het skatepark uit te proberen en met haar allround skateboard hard flips en primo’s te maken.

Ze skate nu al twee jaar en een van de dingen die haar opviel, was het stoere gedrag van mannen die zo’n tachtig tot negentig procent van de populatie vormen op een skatepark. “Je voelt je daar toch ongemakkelijk tussen. Het is niet zo dat ze je het niet gunnen, maar als vrouw voel je je toch onzeker. Je bent ook in de minderheid.”

‘Men geeft elkaar de ruimte’

Fraterman ging al eerder naar de skateavonden van New Wave voor vrouwen en queers in Amsterdam-Noord. “Je merkt dat men elkaar daar meer de ruimte geeft.” Haar vriend en een van haar zoons skaten ook. “Het is niet zo dat ik het vervelend vind tussen mannen te skaten, maar dit is gewoon fijner.”

Dat geldt ook voor Britt Bosschers (20), die tot de lhbti-groep behoort en vroeger in Enschede altijd in de ochtenduren een afgelegen skatepark opzocht. “Op tijden dat er niemand was. Dan kon ik lekker op mijn gemak skaten, want die mannen gaan soms superhard en schieten dan langs je heen. Ik denk dat wij wat socialer zijn.”

Dat wordt op de zojuist geopende houten ramp meteen duidelijk. De vrouwen en een enkele man staan keurig op elkaar te wachten om vanaf de ramp op hun skateboard een duikvlucht naar beneden te nemen. Soms klinkt er een applaus als iemand een behendige boardslide op een van de rails maakt.

Haantjescultuur

Respect voor een ander en elkaar de ruimte geven. Daar gaat het parkmanager Flip Zonne Zuijderland (25), transman, om. “Mannen die niet tot de lhbti-gemeenschap behoren, zijn ook welkom maar als hij weinig respect toont, dan vraag ik hem ergens anders heen te gaan.”

Zelf heeft hij jarenlang geskatet. “De gewichtloosheid en een beetje kunnen vliegen geven heel veel vrijheid.” Maar in zijn vroegere leven als meisje merkte hij dat hij in de door mannen gedomineerde skatewereld niet als vol werd aangezien.

“Ze leerden me wel trucjes en gaven me een applaus als ik dan op mijn skateboard bleef staan, maar ik merkte dat ze me toch niet als een van hen beschouwden. Ze vroegen me niet mee naar wedstrijden waardoor ik niet werd uitgedaagd en ook niet groeide. Het is toch een haantjescultuur.”

Op zijn zestiende legde hij zijn freestyle-skateboard aan de kant om het na vier jaar weer op te pakken. Dat gebeurde nadat hij met de skatende queer-community op het Olympiaplein in aanraking kwam. “Ik vond de liefde voor het skaten weer terug.”

In Zuidoost durft hij wel de ruimte te pakken, zegt hij om even later een perfecte grind over de rail af te leveren.

Elijah Marques (25), met rugzak en skateboard, kijkt vanaf een afstandje toe. Tot de doelgroep behoort hij niet, zegt hij. Maar hij snapt goed dat een skatebaan voor vrouwen en queers een goed idee is. “Je hoort sommigen op een skatepark wel zeggen dat vrouwen minder goed zijn of skaten om aandacht van jongens te vragen.”

Zelf twijfelt hij of hij het skatepark betreedt. “Misschien is het netjes voor mij om aan de kant te blijven staan. Voor mij zijn er genoeg skateparken.”