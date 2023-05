Skateboarders maken van de stad een speelplaats, zo toont het Van Eesteren Museum

De tentoonstelling Skateboard City in het Van Eesteren Museum in Nieuw-West. Beeld Koosje Koolbergen

“Skaters ervaren de stad op een andere manier. Wij zien een paaltje of muurtje als hinderlijke obstakels, zij als iets om overheen te springen,” zegt Jorn Konijn, directeur van het Van Eesteren Museum. Niet voor niets heeft de tentoonstelling in het paviljoen aan de Sloterplas de ondertitel De stad als speelplaats. “We hebben geprobeerd om die speelse manier van tegen de stad aankijken over te brengen in de expositie.”

En dus staat midden in de zaal een houten halfpipe. Het is bijna een statement, zo prominent vult het kolossale gevaarte de ruimte, maar hij staat er niet enkel voor de show. Konijn: “Gisteren was de opening van de tentoonstelling en werd hij intensief gebruikt door de aanwezige skateboarders. En de komende weken worden er skateboardclinics gehouden.”

Tegencultuur

De expositie, die Konijn samen met programmacoördinator Rosa van Rumpt samenstelde, toont het ontstaan van het skateboarden in de jaren zestig, toen surfers in Californië een alternatieve tijdsbesteding zochten voor dagen dat er geen golven waren. Ze zetten wieltjes onder een houten plank, en het skateboard was geboren. Het groeide uit tot een wereldwijde dwarse tegencultuur met een sterk do-it-yourselfethos. Skaters creëerden hun eigen schansen van bouwmaterialen, maakten halfpipes van houten platen en gebruikten lege zwembaden voor hun trucs.

Het skateboarden verplaatste zich in de loop van de decennia van desolate bouwterreinen en gekraakte loodsen steeds meer naar de openbare ruimte. In Amsterdam kwam eind jaren zeventig op het Waterlooplein een gemetselde skateboardramp te staan. Dat was het resultaat van een gelegenheidscoalitie tussen skaters, buurtbewoners en krakers, die zich verzetten tegen de bouw van de Stopera. Ook in Paradiso werd een halfpipe gebouwd; het werk van broers Rolf en Axel Veenendaal die in 1978 de eerste skateboardwinkel Rodolfo’s Super Stuff waren begonnen.

Jong en dynamisch

Het is, of all places, Oldenzaal dat het eerste door de gemeente aangelegde skatepark krijgt. Ook in Amsterdam worden veel plekken aangelegd waar skateboarders terechtkunnen, met als hoogtepunt de in 2020 geopende skatebaan op het Zeeburgereiland, een van de grootste van Europa. Zo laat de expositie niet alleen de ontwikkeling van een subcultuur zien, maar ook de verandering van de stad. Het skateboarden, begonnen als een sterk anti-autoritaire jeugdstroming, werd voor beleidsmakers, planologen en gemeenten een manier om de openbare ruimte een dynamisch en jong karakter te geven.

De expositie put rijkelijk uit het archief van Mark van der Eng en Rob Butner, twee van de eerste Nederlandse professionele skateboarders. Vroege skateboardmagazines, vaak niet veel meer dan gekopieerde stencilkrantjes, oude decks en schitterende foto’s worden tentoongesteld. Pronkstuk is de deelnemerskaart van skateboardlegende Tony Hawk aan een halfpipewedstrijd in 1989 in Münster. Butner zag dat Hawk de kaart verloor, pakte hem op van de grond om hem terug te geven, maar mocht hem houden van Hawk. Nu, 34 jaar later, prijkt hij in een speciale vitrine aan de Sloterplas.

Belediging

Konijn en Van Rumpt zijn er in geslaagd om in een compacte tentoonstelling een tamelijk compleet beeld te geven van de skateboardcultuur, en de impact ervan op de stad. Alleen Nieuw-West zelf komt er wat bekaaid vanaf: het stadsdeel telt weliswaar skatespots, maar die worden in een begeleidend schrijven door de in Nieuw-West wonende skateboarder Bart Wagemaker vrijwel zonder uitzondering met de grond gelijkgemaakt. ‘Iemand heeft bedacht om een slidebar neer te zetten op een stuk asfalt (...) Je zou het als een belediging kunnen opvatten,’ oordeelt hij over skateplek aan de Bok de Korverweg.

Over het skatepark bij de Nieuwe Meer is hij ook niet te spreken: ‘Overduidelijk ontworpen door iemand zonder skate-achtergrond.’ Zo blijft het skateboarden toch nog iets van zijn dwarse, anti-autoritaire karakter behouden.

De tentoonstelling Skateboard City is tot en met 9 juli van donderdag tot en met zondag te zien in het Van Eesteren Museum