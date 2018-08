Sjuul Paradijs: 'City houdt zich aan de regels'

De gemeente wil City aanpakken omdat er veel klachten zijn over de grote hoeveelheid reclame in het blad. Maar liefst 88 procent van het blad zou hiermee gevuld zijn.



'Een volstrekt ongewenste inmenging van de overheid in de journalistieke vrijheden,' schrijven initiatiefnemers Paradijs en uitgever Bert Geefshuijen in de brief. 'City houdt zich uiteraard aan de regels van de plaatselijke verordening.' De uitgever wil graag een open dialoog met Halsema en de verantwoordelijke wethouder 'over papierinzameling en recycling'.



Op dit moment kan de gemeente de verspreiding van City niet tegenhouden. Een huis-aan-huisblad moet volgens de voorwaarden meer dan 10 procent journalistieke inhoud bevatten, en daar voldoet het blad met 12 procent aan. Dat betekent dat het ook bij huizen zonder brievenbussticker bezorgd mag worden.



Veertig verhalen

'Wie twijfelt aan de journalistieke insteek van City weet kennelijk niet dat onze redactie wekelijks meer dan veertig verhalen, reportages en berichten maakt over de stad,' aldus Paradijs.



Het wekelijkse gratis blad werd een paar maanden geleden gelanceerd als het antwoord op het Amsterdamse folderbeleid. Sinds begin dit jaar mogen er niet meer zomaar reclamefolders worden gespreid, tenzij goedkeuring is gegeven met een ja-ja-sticker.