Sjonny W. veroordeeld tot ruim 14 jaar cel en tbs

Rechtbanktekening van Sjonny W. Beeld ANP Graphics

Hij wordt vrijgesproken van het ombrengen van de vermiste Sabrina Oosterbeek (30) in 2017 en de verslaafde prostituee Monique Roossien (26) in 2003.

W. heeft antisociale persoonlijkheidsstoornissen met trekken van psychopathie. Onder invloed van cocaïne en alcohol kan hij ‘zeer agressief’ worden. Als hij na zijn celstraf zou terugkeren in de samenleving, zou dat volgens de rechtbank ‘een onaanvaardbaar risico opleveren’ dat hij weer grof geweld zal plegen.

‘Mensonterend’

Alleen in de zaak over Mirela Mos ziet de rechtbank voldoende bewijs dat W. haar heeft omgebracht, in zijn toenmalige woning in Amsterdam-Noord. Vervolgens heeft hij haar in stukken gezaagd en haar lichaamsdelen in vuilniszakken verpakt en gedumpt in een plantsoen in Amsterdam-Zuidoost. Rechtbankvoorzitter Eli Gabel: “U heeft een jonge vrouw haar leven ontnomen. Het is mensonterend hoe u haar lichaam afschuwelijk heeft verminkt en als oud vuil bij bosjes gezet.”

De rechters geloven W.’s verklaring niet dat hij weliswaar in de nacht van 6 op 7 november 2004 seks had gehad met Mos, maar dat ze in de ochtend op eigen houtje was weggegaan.

Zijn dna dat op een knoop in een vuilniszak zat waarin lichaamsdelen van Mos waren aangetroffen, ziet de rechtbank als een ‘daderspoor’. Dat is cruciaal bewijs.

De rechters achten bewezen dat W. Mos thuis zwaar heeft mishandeld en haar keel heeft dichtgeknepen, waardoor ze is overleden.

Vrijspraak

Haar nabestaanden reageerden ontdaan op de vrijspraak van W. voor het ombrengen van Sabrina Oosterbeek. Ze verlieten huilend de rechtbank. Sjonny W. had ook seks met Oosterbeek gehad in zijn flat in Amsterdam-Zuidoost, waarna ze spoorloos is verdwenen. Ook de rechtbank vindt het aannemelijk dat ze niet meer leeft, maar acht het niet uitgesloten dat ze een natuurlijke dood is gestorven.

De (criminele) getuigen die zeggen dat W. hen min of meer heeft bekend dat hij Oosterbeek heeft vermoord en weggemaakt, vindt de rechtbank onbetrouwbaar en te vaag. Sjonny W. heeft de dagen na de vermissing van Oosterbeek ‘opmerkelijk gedrag vertoond’, maar ‘hierdoor kan echter nog geen betrokkenheid bij haar dood worden vastgesteld’.

In het geval van Monique Roossien is ook bewezen dat W. seks met haar had gehad, maar voor de rechtbank staat niet vast dat hij de laatste was. Roossien leidde een treurig, jachtig leven als heroïneprostituee en had seks met veel mannen. Dat een miniem bloedspoor van Roossien is gevonden in de auto van de later vermoorde Mirela Mos is opmerkelijk, maar bewijst volgens de rechters niets over haar dood.

Hoger beroep

Sjonny W. gaat waarschijnlijk in hoger beroep, zegt zijn advocaat Maarten Pijnenburg, die na de veroordeling kort met zijn cliënt sprak. “Hij is net zoals ik zeer teleurgesteld in de veroordeling in de zaak-Mos. Wij dachten duidelijk te hebben gemakt dat het dna op die knoop daar door normaal contact op kan zijn gekomen en niet door het delict, maar dat ziet de rechtbank dus anders.”

Opluchting over de vrijspraken in de andere dossiers, voelt W. niet. Pijnenburg: “Hij zegt dat hij met geen van de zaken iets te maken heeft en is vooral bezig met die volgens hem onterechte veroordeling in de zaak Mos.”